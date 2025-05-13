Ebrar Karakurt, Rusya'dan Ayrıldı Türkiye'ye Dönüyor
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya’daki voleybol macerasını noktaladı. Başarılı voleybolcu, yeni sezonda kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Ebrar’ın hangi kulüpte oynayacağına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak transferin kısa süre içinde duyurulması ve büyük yankı uyandırması bekleniyor. İddialarda öne çıkan kulüp ise Eczacıbaşı...
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Kaliningrad'dan resmi ayrılık açıklaması geldi.
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TRT Spor Yıldız yeni adresini açıkladı.
Eczacıbaşı, Türkiye'deki dördüncü adresi olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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