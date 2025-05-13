Ebrar Karakurt, Rusya'dan Ayrıldı Türkiye'ye Dönüyor

Rusya'da rekorlara imza atan Ebrar Karakurt Lokomotiv Kaliningrad'dan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' demiyoruz! 'Görüşürüz' diyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz.' ifadeleri yer aldı.