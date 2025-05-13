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Ebrar Karakurt, Rusya'dan Ayrıldı Türkiye'ye Dönüyor

Ebrar Karakurt, Rusya'dan Ayrıldı Türkiye'ye Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 16:11

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya’daki voleybol macerasını noktaladı. Başarılı voleybolcu, yeni sezonda kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Ebrar’ın hangi kulüpte oynayacağına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak transferin kısa süre içinde duyurulması ve büyük yankı uyandırması bekleniyor. İddialarda öne çıkan kulüp ise Eczacıbaşı...

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Kaliningrad'dan resmi ayrılık açıklaması geldi.

Kaliningrad'dan resmi ayrılık açıklaması geldi.

Rusya'da rekorlara imza atan Ebrar Karakurt Lokomotiv Kaliningrad'dan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' demiyoruz! 'Görüşürüz' diyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz.' ifadeleri yer aldı.

TRT Spor Yıldız yeni adresini açıkladı.

TRT Spor Yıldız yeni adresini açıkladı.

Ebrar Karakurt’un yeniden Türkiye’ye döneceği yönündeki iddialar gündemde geniş yer buldu. TRT Spor Yıldız’ın haberine göre, milli voleybolcunun yeni adresinin Eczacıbaşı Dynavit olması bekleniyor.

Eczacıbaşı, Türkiye'deki dördüncü adresi olacak.

Eczacıbaşı, Türkiye'deki dördüncü adresi olacak.

Ebrar Karakurt, Türkiye kariyerinde Balıkesir DSİ, VakıfBank ve Türk Hava Yolları formalarıyla sahaya çıktı. 2021 yılında yurt dışına açılan milli voleybolcu, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer oldu. Başarılı performansının ardından kariyerine Rusya’da devam eden Ebrar, son olarak Lokomotiv Kaliningrad forması giydi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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