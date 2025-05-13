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İspanya Basınına Göre Xabi Alonso'nun Gelişi Arda Güler'i Dokunulmaz Yapacak

İspanya Basınına Göre Xabi Alonso'nun Gelişi Arda Güler'i Dokunulmaz Yapacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 15:40

Real Madrid’de bu sezon Arda Güler’e yeterince şans tanımayan Ancelotti, genç yıldızın gelişimi konusunda eleştirildi. Arda, sınırlı süre almasına rağmen sahadaki performansıyla beğeni topladı. Gelecek sezon takımın başına geçmesi beklenen Xabi Alonso’nun Arda’ya daha fazla süre verebileceği konuşuluyor. Alonso’nun genç oyunculara olan güveni, Arda için yeni bir fırsat olabilir.

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Arda Güler ve Ancelotti krizi bitmek üzere.

Arda Güler ve Ancelotti krizi bitmek üzere.

İki sezondur Real Madrid'de olan bir türlü ana rotasyona dahil olamayan Arda Güler'in Ancelotti ile yıldızının barışmadığı iddia edilmişti. 

Real Madrid'in başarısız bir sezon geçirmesi de Ancelotti'nin sonunu getirirken artık onun gitmesi ve Xabi Alonso'nun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Leverkusen'le tarih yazdı, Real Madrid'e hoca olacak.

Leverkusen'le tarih yazdı, Real Madrid'e hoca olacak.

Bayer Leverkusen'le Almanya'da Bayern'i geçerek şampiyonluk kazanan Xabi Alonso, takımıyla yola devam etmeyeceğini açıkladı. 

Real Madrid'e gelmesine kesin gözüyle bakılan genç teknik direktörün Arda Güler'le ilgili olumlu görüşleri de biliniyor.

"Dokunulmaz olacak"

"Dokunulmaz olacak"

İspanyol yorumcu Eduardo Inda, Arda ve Alonso'nun geleceği ile şu ifadeleri kullandı: 

Arda Güler, Ancelotti kalırsa kiralık olarak gönderilmek istediğini yönetime bildirmişti. Ancelotti son maçlarda kendisine forma vermesine rağmen Arda, gelecek sezon için kararını net bir şekilde vermişti. Xabi Alonso ise Arda Güler’in takımda kalmasını istediğini Madrid yönetimine söyledi. Alonso, kısa vadede Arda’nın bir dünya yıldızı olacağını düşünüyor ve ona çok güveniyor. Arda, Alonso ile dokunulmaz olacak.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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