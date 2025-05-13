İspanya Basınına Göre Xabi Alonso'nun Gelişi Arda Güler'i Dokunulmaz Yapacak

İspanyol yorumcu Eduardo Inda, Arda ve Alonso'nun geleceği ile şu ifadeleri kullandı:

“Arda Güler, Ancelotti kalırsa kiralık olarak gönderilmek istediğini yönetime bildirmişti. Ancelotti son maçlarda kendisine forma vermesine rağmen Arda, gelecek sezon için kararını net bir şekilde vermişti. Xabi Alonso ise Arda Güler’in takımda kalmasını istediğini Madrid yönetimine söyledi. Alonso, kısa vadede Arda’nın bir dünya yıldızı olacağını düşünüyor ve ona çok güveniyor. Arda, Alonso ile dokunulmaz olacak.”