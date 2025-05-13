İspanya Basınına Göre Xabi Alonso'nun Gelişi Arda Güler'i Dokunulmaz Yapacak
Real Madrid’de bu sezon Arda Güler’e yeterince şans tanımayan Ancelotti, genç yıldızın gelişimi konusunda eleştirildi. Arda, sınırlı süre almasına rağmen sahadaki performansıyla beğeni topladı. Gelecek sezon takımın başına geçmesi beklenen Xabi Alonso’nun Arda’ya daha fazla süre verebileceği konuşuluyor. Alonso’nun genç oyunculara olan güveni, Arda için yeni bir fırsat olabilir.
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Arda Güler ve Ancelotti krizi bitmek üzere.
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Leverkusen'le tarih yazdı, Real Madrid'e hoca olacak.
"Dokunulmaz olacak"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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