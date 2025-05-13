Bir Galatasaray Taraftarının Mert Hakan Yandaş'la Duygusal Anısı

Mert Hakan Yandaş’ın sakatlığı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalarda, oyuncunun durumu hakkında net bir bilgi verilmedi. Sadece Oda TV haberine yalanlayarak 'taburcu edilecek' dendi.

Bir süredir türlü dedikodulara neden olan Mert Hakan Yandaş'ın durumu birçok kişiyi üzerken bir Galatasaray taraftarı da yaşadığı bir anıyı anlatarak 'Düştüğün yerden kalk be abi' dedi.