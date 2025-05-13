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Bir Galatasaray Taraftarının Mert Hakan Yandaş'la Duygusal Anısı

Bir Galatasaray Taraftarının Mert Hakan Yandaş'la Duygusal Anısı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 13:17

Mert Hakan Yandaş’ın sakatlığı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalarda, oyuncunun durumu hakkında net bir bilgi verilmedi. Sadece Oda TV haberine yalanlayarak 'taburcu edilecek' dendi. 

Bir süredir türlü dedikodulara neden olan Mert Hakan Yandaş'ın durumu birçok kişiyi üzerken bir Galatasaray taraftarı da yaşadığı bir anıyı anlatarak 'Düştüğün yerden kalk be abi' dedi.

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Derbilerin en tartışılan ismi son yıllarda hep Mert Hakan Yandaş oluyor.

Derbilerin en tartışılan ismi son yıllarda hep Mert Hakan Yandaş oluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışına neden olan Mert Hakan Yandaş, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Bu kararın ardından Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmayan Mert Hakan, rakiplerinin hem tepkisini çekti hem de onlar için 'nefret' unsuru oldu.

"Ayağı kesilecek" iddiası herkesi üzdü.

"Ayağı kesilecek" iddiası herkesi üzdü.

Oda TV'de yayınlanan 'ayağı kesilecek' iddiası futbol kamuoyunu üzerken, Fenerbahçe resmi bir açıklamayla bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mert Hakan'ın kısa sürede taburcu edileceği iddia edildi.

Bir Galatasaray taraftarı ise "ayağı kesilecek" iddiaları sonrası duygusal bir mesaj paylaştı.

Bir Galatasaray taraftarı ise "ayağı kesilecek" iddiaları sonrası duygusal bir mesaj paylaştı.

X'te @benatanamadim ismiyle paylaşımlar yapan bir kullanıcı 'ayağı kesilecek' içerikli bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: 

'Hakaret ettiğim için bana dava açtı sonra polislik sınavım olduğunu ilettim geri çekti. Alaçatı da garsonluk yaptığım mekana geldi, yaşanan olayı anlattım. Hemen tanıyıp polislik noldu dedi. kazanamadığımı duyunca üzüldü kendisinin de ne zorluklarla yetiştiğini anlattı.

Elini omzuma koyup direkt göz teması kurarak konuştu. Ben derbi sonucu kendisine ağır hakaretler etmiştim. Kendisi dakikalarca yeniden denemem gerektiğini düştüğün yerden kalkmalısın öğütünü verdi çıkarken 200 Euro sıkıştırdı. Şimdi sıra sende düştüğün yerden kalk be abi'

İşte o paylaşımlar:

İşte o paylaşımlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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