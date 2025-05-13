Bir Galatasaray Taraftarının Mert Hakan Yandaş'la Duygusal Anısı
Mert Hakan Yandaş’ın sakatlığı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalarda, oyuncunun durumu hakkında net bir bilgi verilmedi. Sadece Oda TV haberine yalanlayarak 'taburcu edilecek' dendi.
Bir süredir türlü dedikodulara neden olan Mert Hakan Yandaş'ın durumu birçok kişiyi üzerken bir Galatasaray taraftarı da yaşadığı bir anıyı anlatarak 'Düştüğün yerden kalk be abi' dedi.
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Derbilerin en tartışılan ismi son yıllarda hep Mert Hakan Yandaş oluyor.
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"Ayağı kesilecek" iddiası herkesi üzdü.
Bir Galatasaray taraftarı ise "ayağı kesilecek" iddiaları sonrası duygusal bir mesaj paylaştı.
İşte o paylaşımlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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