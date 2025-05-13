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Sergen Yalçın'ın Jose Mourinho'yla İlgili Verdiği Gece Kulübü Cevabı Güldürdü

Sergen Yalçın'ın Jose Mourinho'yla İlgili Verdiği Gece Kulübü Cevabı Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 13:45

Sergen Yalçın, Kafa Sport’ta katıldığı programda esprili yanıtlarıyla izleyicileri zaman zaman güldürmeyi başarıyor. Futbolculuk ve teknik direktörlük anılarına mizahi bir dille değinen Yalçın, samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle futbolcu tercihleri ve maç içi kararlarla ilgili sorulara verdiği esprili cevaplar sosyal medyada gündem olurken bu kez hedefinde Mourinho vardı. Mourinho'nun gece kulüplerinde gezdiğini söylemesine Sergen Yalçın'dan ilginç bir cevap geldi.

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Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta cevaplarıyla yine gündem olmayı sürdürüyor.

Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta cevaplarıyla yine gündem olmayı sürdürüyor.

Ceyla Büyükuzun ile yaptığı programda gündeme dair yorumlar yapan Sergen Yalçın'a bu kez Mourinho soruldu. 

Ceyla Büyükuzun, Mourinho'nun 'Gece kulüplerinde eğleniyorum' cümlesini Sergen Yalçın'a sordu. 

Sergen Yalçın tam olarak kendi tarzında cevap verdi.

"Görürdüm"

"Görürdüm"

Sergen Yalçın, 'Görürdüm öyle bir şey olsa. Zannetmiyorum. Görmedim bir yerde, zannetmiyorum eğlendiğini. Sallamasın' yanıtını verdi.

Sergen Yalçın'ın güldüren cevabı kameralara böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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