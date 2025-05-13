Sergen Yalçın'ın Jose Mourinho'yla İlgili Verdiği Gece Kulübü Cevabı Güldürdü

Sergen Yalçın, Kafa Sport’ta katıldığı programda esprili yanıtlarıyla izleyicileri zaman zaman güldürmeyi başarıyor. Futbolculuk ve teknik direktörlük anılarına mizahi bir dille değinen Yalçın, samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle futbolcu tercihleri ve maç içi kararlarla ilgili sorulara verdiği esprili cevaplar sosyal medyada gündem olurken bu kez hedefinde Mourinho vardı. Mourinho'nun gece kulüplerinde gezdiğini söylemesine Sergen Yalçın'dan ilginç bir cevap geldi.