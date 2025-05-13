Sergej Jakirovic, Kayserispor'la Ligin Kaderini Değiştirdi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ne kadar sertse, düşmeme yarışı da o kadar sert geçiyor. Bu sezon Adana Demirspor ve Hatayspor şu ana kadar düşmesi kesinleşen iki takım oldu.
Potada ise Bodrum FK, Sivasspor, Alanyaspor ve Rizespor yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Kayserispor da bu çemberin içindeydi ancak Jakirovic'in gelişiyle bu tablo terse döndü.
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Jakirovic geldiğinde Kayserispor kötü durumdaydı.
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Tarihi bir performans sergiledi.
Jakirovic lig üçüncüsü oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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