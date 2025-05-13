Sergej Jakirovic, Kayserispor'la Ligin Kaderini Değiştirdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ne kadar sertse, düşmeme yarışı da o kadar sert geçiyor. Bu sezon Adana Demirspor ve Hatayspor şu ana kadar düşmesi kesinleşen iki takım oldu.

Potada ise Bodrum FK, Sivasspor, Alanyaspor ve Rizespor yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kayserispor da bu çemberin içindeydi ancak Jakirovic'in gelişiyle bu tablo terse döndü.