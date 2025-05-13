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Sergej Jakirovic, Kayserispor'la Ligin Kaderini Değiştirdi

Sergej Jakirovic, Kayserispor'la Ligin Kaderini Değiştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 14:40

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ne kadar sertse, düşmeme yarışı da o kadar sert geçiyor. Bu sezon Adana Demirspor ve Hatayspor şu ana kadar düşmesi kesinleşen iki takım oldu.

Potada ise Bodrum FK, Sivasspor, Alanyaspor ve Rizespor yer alıyor. 

Geçtiğimiz haftalarda Kayserispor da bu çemberin içindeydi ancak Jakirovic'in gelişiyle bu tablo terse döndü.

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Jakirovic geldiğinde Kayserispor kötü durumdaydı.

Jakirovic geldiğinde Kayserispor kötü durumdaydı.

21 hafta sonunda 16 puanla 17.sırada yer alan Kayserispor küme düşme hattının en büyük favorisi olarak görülüyordu. 

Sinan Kaloğlu ile ligde adeta dağılan Kayserispor'un kaderini Jakirovic değiştirdi.

Tarihi bir performans sergiledi.

Tarihi bir performans sergiledi.

Sergej Jakirovic'in gelişiyle Kayserispor adeta kabuk değiştirdi. 14 haftalık süreci geride bırakan Jakirovic topladığı puan 28 oldu. 

Bunun da ötesinde son 7 iç saha maçını da Kayserispor kazandı.

Jakirovic lig üçüncüsü oldu.

Jakirovic lig üçüncüsü oldu.

Jakirovic'in Süper Lig'e geldiği andan itibaren yapılan puan durumunda ise devlere kafa tuttuğunu görüyoruz. Jakirovic topladığı puanlarla lig üçüncüsü oldu: 

1) Galatasaray - 32

2) Fenerbahçe - 30

3) Kayserispor - 28

4) Beşiktaş - 26

5) Konyaspor - 25

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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