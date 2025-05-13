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Tarih Araştırmacısı Nurhan Çetinkaya: “Yeni Papa Kayserili ve Benim Akrabam”

Tarih Araştırmacısı Nurhan Çetinkaya: “Yeni Papa Kayserili ve Benim Akrabam”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 11:57 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 11:59

Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğunu söyledi. Çetinkaya, 'Bütün dünyaya hayırlı olsun Fransız Francis Parses Prebis Namı diğer Faruk Parsehyan Pars. Ataları Kayseri’den ABD ye gitmiş orada dini eğitimini almış sonra Vatikan'a gitmiş. Bugün de Papa oldu. Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun’’ dedi.

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Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, yaptığı çalışmalarla bazı akrabalarına ulaştı bazılarının ismini değiştirdiği iddiasında bulundu.

Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, yaptığı çalışmalarla bazı akrabalarına ulaştı bazılarının ismini değiştirdiği iddiasında bulundu.

Son olarak Çetinkaya’dan gelen iddia, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğu yönünde. Bu iddiayı sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla duyuran Nurhan Çetinkaya “Bütün dünyaya hayırlı olsun Fransız Francis Parses Prebis Namı diğer Faruk Parsehyan Pars. Ataları Kayseri’den ABD ye gitmiş orada dini eğitimini almış sonra Vatikan'a gitmiş. Bugün de Papa oldu. Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun' dedi.

Papa 14. LEO’nun isminin farklı olmasını ve isim değişikliğinin ruhanilerde bir gelenek olduğunu söyleyen Çetinkaya şunları söyledi:

Papa 14. LEO’nun isminin farklı olmasını ve isim değişikliğinin ruhanilerde bir gelenek olduğunu söyleyen Çetinkaya şunları söyledi:

Kayseri’de bir Asadur Sarafyan var. Amerika'ya gitmiş ve ismini değiştirip Oscar Bankır yapmıştı. Şu an ABD’de yaşayan dünyanın en çok patentine sahip Ermeni’si konumunda. O da ismini ve kimliğini babadan sonra değiştirerek Vatikan’da kardinalliğe başlıyor. Biz de bu varsayımdan yola çıkarak Papa’nın akrabamız olduğunu Kayserili ve Everekli olduğunun kanaatine vardık. Ben kendisine bir mektup yazacağım aile ağacımızı teyit eden ve hatta kendisiyle tanışmak için ziyaret etmek istiyorum. Gelen cevaba göre bakacağım çünkü bu uluslararası bir konu. Nasıl bir cevap gelir onu ben bilemem ama en azından bir ülkenin dışişleri bakanlığıyla temasa geçip, buradaki Vatikan Konsolosluğu ya da büyükelçiyle temasa geçip bu konu ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Eğer şu an ki Papa bizim akrabamız ise hakikaten bu Türkiye için çok önemli, çok gurur verici bir şey.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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