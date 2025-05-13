Tarih Araştırmacısı Nurhan Çetinkaya: “Yeni Papa Kayserili ve Benim Akrabam”

“Kayseri’de bir Asadur Sarafyan var. Amerika'ya gitmiş ve ismini değiştirip Oscar Bankır yapmıştı. Şu an ABD’de yaşayan dünyanın en çok patentine sahip Ermeni’si konumunda. O da ismini ve kimliğini babadan sonra değiştirerek Vatikan’da kardinalliğe başlıyor. Biz de bu varsayımdan yola çıkarak Papa’nın akrabamız olduğunu Kayserili ve Everekli olduğunun kanaatine vardık. Ben kendisine bir mektup yazacağım aile ağacımızı teyit eden ve hatta kendisiyle tanışmak için ziyaret etmek istiyorum. Gelen cevaba göre bakacağım çünkü bu uluslararası bir konu. Nasıl bir cevap gelir onu ben bilemem ama en azından bir ülkenin dışişleri bakanlığıyla temasa geçip, buradaki Vatikan Konsolosluğu ya da büyükelçiyle temasa geçip bu konu ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Eğer şu an ki Papa bizim akrabamız ise hakikaten bu Türkiye için çok önemli, çok gurur verici bir şey.”