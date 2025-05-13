Yeni Papa'nın İlk Durağı Olan İznik Hakkında Öğrenmeniz Gereken Çok Şey Var!

Papa'nın İznik'e gelme nedeni, 2025 yılında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün kutlanacak olmasıdır. İznik Konsili, bütün Hristiyan alemi için oldukça önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Papa Francis bu özel günde İznik'e gelmek istemiş, gidememesi durumunda ise halefinin gitmesini vasiyet etmişti. Papa'nın amacı hem bu özel günü anmak hem de Hristiyan dünyasının birliğini güçlendirmekti.

İznik Konsili Nedir?

Papa'nın neden Türkiye'ye gelmek istediğini anladık. Şimdi sıra İznik Konsili'nin önemini anlamakta. Birinci İznik Konsili, kısaca Hristiyanlığın ilk konsiliydi. Konsile tüm dünyadaki kiliseye bağlı piskoposlar katılmış ve Hristiyanlık dininin temelleri burada atılmıştı.

Birinci İznik Konsili, MS 325 yılında bugünkü İznik Gölü'nün suları altında kalan bir sarayda gerçekleşmişti. Konsil, Roma İmparatoru I. Konstantinos tarafından düzenlenmiş ve Konstantinos 'ekümenik' bir toplantı yapmayı amaçlamıştı. Yani, dünyanın farklı yerlerindeki kiliseleri bir araya toplayıp öğretilerde bir birlik oluşturmayı amaçlamıştı. Açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi: 'Arkadaşlarım, sizlerle böyle bir birliktelik ve paydaşlık içinde olmak benim en büyük duamdı. Hepinizi bir arada gördüğüm için, görüş birliği içerisinde bulunduğumuz için ve dualarımı kabul ettiği için Kralların Kralı Tanrımız’a şükretmeyi borç bilirim.'

Dolayısıyla farklı kaynaklarda Konsil'in buluşma amacının, kilise üzerindeki karanlık dönemi sona erdirmek ve kilisenin bölünme tehlikesini ortadan kaldırmak olduğu söylenir. Bu kaynaklara göre Hristiyanlık dininin temelleri çoktan atılmıştır, fakat bazı belli başlı konular da bu konsilde tartışılmıştır.

Peki hangi konular?

İznik Konsili'nde Hz.İsa'nın Tanrı'nın oğlu olup olmadığı tartışılmıştı. Mısır'dan gelen bir rahip, Hz.İsa'nın Tanrı olmayan ancak Tanrı'ya en yakın olan varlık olduğunu söylemişti. Hz.İsa ilk yaratılan varlıktı ve evrenden bile önce yaratılmıştı. Fakat bu görüş, İznik Konsili'nde 'sapkın' bir görüş olarak kabul edildi. Dolayısıyla Hz.İsa'nın sadece bir insan olduğu, Tanrı'nın oğlu olmadığı görüşü reddedildi. Bugün dahi kabul gören karar, yani Hz.İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu görüşü bu konsilde kabul edildi.