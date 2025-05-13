Yeni Papa'nın İlk Durağı Olan İznik Hakkında Öğrenmeniz Gereken Çok Şey Var!
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Kilise, yeni bir Papa seçimi düzenledi ve seçilen isim 14'üncü Leo oldu. Yeni Papa'nın ilk ziyaretini ise Türkiye'ye yapacağı ortaya çıktı.
Neden mi?
Papa Franciscus, 2025 yılında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü için İznik'e gelmeyi planlıyordu. 'Yapmayı kalpten istediğim bir seyahat' diyen Franciscus, kendisinin sağlığı el vermezse halefinin bu ziyareti gerçekleştirmesini vasiyet etmişti.
Peki İznik neden bu kadar önemli, İznik Konsili nedir?
Gelin birlikte öğrenelim.
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Yeni Papa ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmaya hazırlanıyor.
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Peki Papa neden İznik'e geliyor?
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İznik'in önemi her geçen gün artıyor!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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