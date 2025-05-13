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Yeni Papa'nın İlk Durağı Olan İznik Hakkında Öğrenmeniz Gereken Çok Şey Var!

Yeni Papa'nın İlk Durağı Olan İznik Hakkında Öğrenmeniz Gereken Çok Şey Var!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 11:29

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Kilise, yeni bir Papa seçimi düzenledi ve seçilen isim 14'üncü Leo oldu. Yeni Papa'nın ilk ziyaretini ise Türkiye'ye yapacağı ortaya çıktı. 

Neden mi?

Papa Franciscus, 2025 yılında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü için İznik'e gelmeyi planlıyordu. 'Yapmayı kalpten istediğim bir seyahat' diyen Franciscus, kendisinin sağlığı el vermezse halefinin bu ziyareti gerçekleştirmesini vasiyet etmişti. 

Peki İznik neden bu kadar önemli, İznik Konsili nedir?

Gelin birlikte öğrenelim.

Kaynak 1, 2, 3

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Yeni Papa ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Papa ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmaya hazırlanıyor.

21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Francis, bu seneki Türkiye ziyaretini geçtiğimiz seneden açıklamıştı. Haziran ayında Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul eden Papa, önümüzdeki yıl Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olduğunu hatırlatmış ve İznik'e gelmek istediğini söylemişti.

'Kalpten istediğim bir seyahat' diyen Papa, sağlığının el vermemesi durumunda ise halefinin İznik'e gitmesini vasiyet etmişti. Papa Francis, vefat etmeden önce İznik'e bir ziyaret gerçekleştiremedi fakat yeni seçilen Papa 14. Leo şimdilerde vasiyeti yerine getirmek üzere Türkiye'ye, İznik'e gelmeyi planlıyor.

Peki Papa neden İznik'e geliyor?

Peki Papa neden İznik'e geliyor?

Papa'nın İznik'e gelme nedeni, 2025 yılında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün kutlanacak olmasıdır. İznik Konsili, bütün Hristiyan alemi için oldukça önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Papa Francis bu özel günde İznik'e gelmek istemiş, gidememesi durumunda ise halefinin gitmesini vasiyet etmişti. Papa'nın amacı hem bu özel günü anmak hem de Hristiyan dünyasının birliğini güçlendirmekti. 

İznik Konsili Nedir?

Papa'nın neden Türkiye'ye gelmek istediğini anladık. Şimdi sıra İznik Konsili'nin önemini anlamakta. Birinci İznik Konsili, kısaca Hristiyanlığın ilk konsiliydi. Konsile tüm dünyadaki kiliseye bağlı piskoposlar katılmış ve Hristiyanlık dininin temelleri burada atılmıştı. 

Birinci İznik Konsili, MS 325 yılında bugünkü İznik Gölü'nün suları altında kalan bir sarayda gerçekleşmişti. Konsil, Roma İmparatoru I. Konstantinos tarafından düzenlenmiş ve Konstantinos 'ekümenik' bir toplantı yapmayı amaçlamıştı. Yani, dünyanın farklı yerlerindeki kiliseleri bir araya toplayıp öğretilerde bir birlik oluşturmayı amaçlamıştı. Açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi: 'Arkadaşlarım, sizlerle böyle bir birliktelik ve paydaşlık içinde olmak benim en büyük duamdı. Hepinizi bir arada gördüğüm için, görüş birliği içerisinde bulunduğumuz için ve dualarımı kabul ettiği için Kralların Kralı Tanrımız’a şükretmeyi borç bilirim.' 

Dolayısıyla farklı kaynaklarda Konsil'in buluşma amacının, kilise üzerindeki karanlık dönemi sona erdirmek ve kilisenin bölünme tehlikesini ortadan kaldırmak olduğu söylenir. Bu kaynaklara göre Hristiyanlık dininin temelleri çoktan atılmıştır, fakat bazı belli başlı konular da bu konsilde tartışılmıştır. 

Peki hangi konular?

İznik Konsili'nde Hz.İsa'nın Tanrı'nın oğlu olup olmadığı tartışılmıştı. Mısır'dan gelen bir rahip, Hz.İsa'nın Tanrı olmayan ancak Tanrı'ya en yakın olan varlık olduğunu söylemişti. Hz.İsa ilk yaratılan varlıktı ve evrenden bile önce yaratılmıştı. Fakat bu görüş, İznik Konsili'nde 'sapkın' bir görüş olarak kabul edildi. Dolayısıyla Hz.İsa'nın sadece bir insan olduğu, Tanrı'nın oğlu olmadığı görüşü reddedildi. Bugün dahi kabul gören karar, yani Hz.İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu görüşü bu konsilde kabul edildi.

İznik Gölü'nde sular altında kalan Bazilika, Birinci Konsil'in toplandığı yer olabilir mi?

İznik Gölü'nde sular altında kalan Bazilika, Birinci Konsil'in toplandığı yer olabilir mi?

Hristiyanlığın dört büyük mezhebinin de kabul ettiği Birinci Konsil, İznik'te (o zamanki adıyla Nikaia) toplanmıştı. Toplantı, Senatus Sarayı'nda yapılmıştı fakat gelin görün ki bu saray, günümüzde gizemini korumaya devam ediyor. Vatikan müzelerinden biri olan Cappela Sistina'da yer alan freskte, İznik'teki (görselde gördüğünüz) sualtı bazilikasına işaret ettiği düşünülüyor. Fakat bu bazilikanın konsilin toplandığı yer olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

Öte yandan İznik Sualtı Bazilika'sı, son yılların en önemli keşifleri arasında görülüyor. İlk kez 2014 yılında fotoğraflanan Bazilika'nın 41 metre uzunluğunda, 18,5 metre genişliğinde ve kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta olduğu görülüyor. Yapı, Erken Hristiyanlık dönemi dini mimarisini tam olarak yansıtıyor.

İznik'in önemi her geçen gün artıyor!

İznik'in önemi her geçen gün artıyor!

Geçtiğimiz Nisan ayının son günlerinde İznik Gölü'nde tarihi bir keşif daha yapıldı. Balık avlamak için İznik Gölü'ne giden Osman Erim, ağını toplarken ilginç bir cisimle karşılaştı. Bu cisim, Roma Dönemi'ne ait olan Poseidon Mızrağı'ndan başka bir şey değildi!

Poseidon denizlerin, su kaynaklarının ve depremlerin tanrısıydı. Önemli tanrılar arasında yer alan Poseidon'un ana sembolü ise görmüş olduğunuz bu üç dişli mızraktı. Mızrak, Poseidon'a doğa olaylarını kontrol etme gücü veriyordu.

Bakalım İznik hakkında daha neler öğreneceğiz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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