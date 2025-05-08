Yeni Papa Kim Oldu? Papa 14. Leo Adını Alan Yeni Papa Robert Francis Prevost Kimdir?
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin üzerine Papa seçimi için gözler Sistina Şapeli'ne çevirildi. Önce kardinaller 28 Nisan'da bir toplantı gerçekleştirdi ve daha sonra Katolik Kilisesi'nin 267. papasını seçmek üzere 7 Mayıs'ta seçim başladı. Milyonların heyecanlı bekleyişini sonlandıran beyaz duman ile papa belli oldu. Peki, yeni Papa kim oldu?
İşte, detaylar...
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Papalık seçiminin (konklav) ikinci gününde dört tur oylama sonunda, Sistina Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükseldi ve yeni papa belli oldu!
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Yeni Papa Kim Oldu?
Yeni Papa Robert Francis Prevost Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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