Yeni Papa Kim Oldu? Papa 14. Leo Adını Alan Yeni Papa Robert Francis Prevost Kimdir?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da dünyaya geldi. 1977 yılında Villanova Üniversitesi'nde matematik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl rahip olmaya karar veren Prevost, 19 Haziran 1982 tarihinde Roma'daki Augustinianlar için Başpiskopos Jean Jadot tarafından rahip olarak atandı.

Prevost, 1984 yılında Kilise Hukuku Lisansı yaptı. 1987'de ise Roma'daki St. Thomas Aquinas Papalık Koleji'nden Kilise Hukuku Doktoru ünvanını aldı. Prevost, 2023 yılında ise Papa Francis'in Piskoposlar için Dicastery'nin Prefect'i olarak atanarak potansiyel papa adayı olmuştu.

Papa olarak seçilen ilk ABD'li Kardinal olan Robert Francis Prevost, 7 Mayıs 2025 tarihinde Papa XIV. Leo adını aldı ve 267. Papa oldu.