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Yeni Papa Kim Oldu? Papa 14. Leo Adını Alan Yeni Papa Robert Francis Prevost Kimdir?

Yeni Papa Kim Oldu? Papa 14. Leo Adını Alan Yeni Papa Robert Francis Prevost Kimdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 21:15

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin üzerine Papa seçimi için gözler Sistina Şapeli'ne çevirildi. Önce kardinaller 28 Nisan'da bir toplantı gerçekleştirdi ve daha sonra Katolik Kilisesi'nin 267. papasını seçmek üzere 7 Mayıs'ta seçim başladı. Milyonların heyecanlı bekleyişini sonlandıran beyaz duman ile papa belli oldu. Peki, yeni Papa kim oldu?

İşte, detaylar...

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Papalık seçiminin (konklav) ikinci gününde dört tur oylama sonunda, Sistina Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükseldi ve yeni papa belli oldu!

Papalık seçiminin (konklav) ikinci gününde dört tur oylama sonunda, Sistina Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükseldi ve yeni papa belli oldu!

Şimdi Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak. Yeni papanın, seçime katılabilen 80 yaşını doldurmamış 133 kardinalden 89'unun oyunu aldığı öğrenildi. Yani papa, kardinallerin en az üçte ikisinin oyunu aldı.

Yeni Papa Kim Oldu?

Yeni Papa Kim Oldu?

Milyonların gözünü Sistina Şapeli'ne çeviren ve Vatikan'da gerçekleştirilen papalık seçiminde (Konklav), beklenen an geldi. Bacadan beyaz dumanın yükselmesinin ardından, yeni papanın ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu açıklandı.

ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, Papa XIV. Leo adını aldı ve 267. Papa olarak seçildi.

133 kardinalden 89'unun oyunu alan yeni papa, dünyaya 'Protodiacono' sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti tarafından takdim edilecek. Takdim sırasında Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından, 'Habemus Papam' sesi yükselecek.

Yeni Papa Robert Francis Prevost Kimdir?

Yeni Papa Robert Francis Prevost Kimdir?
www1.villanova.edu

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da dünyaya geldi. 1977 yılında Villanova Üniversitesi'nde matematik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl rahip olmaya karar veren Prevost, 19 Haziran 1982 tarihinde Roma'daki Augustinianlar için Başpiskopos Jean Jadot tarafından rahip olarak atandı. 

Prevost, 1984 yılında Kilise Hukuku Lisansı yaptı. 1987'de ise Roma'daki St. Thomas Aquinas Papalık Koleji'nden Kilise Hukuku Doktoru ünvanını aldı. Prevost, 2023 yılında ise Papa Francis'in Piskoposlar için Dicastery'nin Prefect'i olarak atanarak potansiyel papa adayı olmuştu.

Papa olarak seçilen ilk ABD'li Kardinal olan Robert Francis Prevost, 7 Mayıs 2025 tarihinde Papa XIV. Leo adını aldı ve 267. Papa oldu.

Peki, Habemus Papam Ne Demek?

Peki, Habemus Papam Ne Demek?

Latince bir ifade olan 'Habemus Papam', Türkçeye 'Bir Papa'mız var' şeklinde çevirilir. Tarihsel, litürjik ve kültürel anlamda bir hayli köklü bir Latince ifade olan Habemus Papam, yeni papanın dünyaya takdimi sırasında kullanılır. Duyuruyu yapan kişi ise Kardinal Protokol Şefi'dir. 

Habemus Papam'ın Latince kökenini inceleyecek olursak; Habemus, 'sahibiz, var' anlamına gelir. 

Yeni Papa Nasıl duyurulur: 

Tam geleneksel duyuru ise şu şekildedir: 

“Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!”

(“Size büyük bir sevinç haberi veriyorum: Bir Papa’mız var!”)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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