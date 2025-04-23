Ölümünün Ardından Papa'nın Odası Mühürlendi, Yüzüğü İmha Ediliyor: Peki Neden?
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın vefatının ardından bir dizi gelenekler yerine getiriliyor. Papa'nın kullanmış olduğu konutu ve Papa'lık Sarayı'ndaki şahsi odası kapatılıp mühürlendi. Papa'nın mührü olarak kabul edilen ve 'Balıkçı Yüzüğü' ismiyle bilinen Papa yüzüğü ise imha ediliyor. Bu yüzük, Papa'nın 2013 yılında göreve başlamasıyla takılmıştı.
İşte Papa'nın yüzüğünün imha edilmesinin ardındaki neden...
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Hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze töreni için hazırlıklar başladı.
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Cenaze öncesi kutsal su serpilme ritüeli gerçekleştirildi. Papa'nın odası mühürlendi.
Papa'nın 'Balıkçı Yüzüğü' de imha edilecek. Peki neden?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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