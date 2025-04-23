Ölümünün Ardından Papa'nın Odası Mühürlendi, Yüzüğü İmha Ediliyor: Peki Neden?

'Balıkçı Yüzüğü' adı verilen Papa yüzüğü, papaların en kıymetli eşyasıdır. Aynı zamanda Papa'nı mührü olan bu yüzüğe Balıkçı Yüzüğü denmesinin sebebi ise tarihinin 13. yüzyıla, ilk Papa'ya (aynı zamanda balıkçı olan) Aziz Petrus'a uzanmasıdır.

Papa Francis, bu yüzüğü 12 yıllık hükümdarlığı boyunca taktı. Bu yüzük, törenlerde binlerce inançlı Katolik tarafından öpülmüş hatta pandemi döneminde de tartışmalara yol açmıştı.

Geleneklere göre, Papa'nın ölümünün ardından yüzüğün Paskalya Günü'nde yok edilmesi gerekiyor. Yüzük, yalnızca bir güç simgesi değil aynı zamanda bir mühürdür. Papalar, resmi mektupların ve kararnamelerin onaylanması için bu yüzüğü kullanır. Her yeni papaya yeni bir yüzük verilir. Papa'nın ölümünden sonra, yeni papa seçilene kadar da resmi belgelerin taklit edilmesini önlemek için yüzükler parçalanır.

CNN'in Vatikan Muhabiri Christopher Lamb, “Bu, bir sosyal medya hesabından giriş bilgilerinin alınmasına eşdeğer. Mesele de bu zaten - belgelerde sahte mühürler kullanan sahtekârları durdurmak.' diyerek yüzüğün neden imha edildiğini açıklıyor.