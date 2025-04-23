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Ölümünün Ardından Papa'nın Odası Mühürlendi, Yüzüğü İmha Ediliyor: Peki Neden?

Ölümünün Ardından Papa'nın Odası Mühürlendi, Yüzüğü İmha Ediliyor: Peki Neden?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 12:18

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın vefatının ardından bir dizi gelenekler yerine getiriliyor. Papa'nın kullanmış olduğu konutu ve Papa'lık Sarayı'ndaki şahsi odası kapatılıp mühürlendi. Papa'nın mührü olarak kabul edilen ve 'Balıkçı Yüzüğü' ismiyle bilinen Papa yüzüğü ise imha ediliyor. Bu yüzük, Papa'nın 2013 yılında göreve başlamasıyla takılmıştı.

İşte Papa'nın yüzüğünün imha edilmesinin ardındaki neden...

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Hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze töreni için hazırlıklar başladı.

Hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze töreni için hazırlıklar başladı.

Geçtiğimiz aylarda hastalanan Papa, uygulanan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Papa'nın cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek. Cenaze öncesi hazırlıklar da başladı. Katolik dünyasının ruhani liderinin naaşı, Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. 

Vatikan, cenaze töreni için hazırlıkların tamamlandığını aktardı. Papa'nın açık tabut içerisindeki görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Cenaze öncesi kutsal su serpilme ritüeli gerçekleştirildi. Papa'nın odası mühürlendi.

Cenaze öncesi kutsal su serpilme ritüeli gerçekleştirildi. Papa'nın odası mühürlendi.

Papa'nın açık tabut içerisinde yattığı anlar, Vatikan tarafından Papa'nın ölümünün onaylanması töreni için yayınlandı. Papa'nın kırmızı ayin kıyafetleri içerisinde olduğu görüldü. Ayrıca papalık makamının korunması için İsviçre Muhafızları'nın cenazenin başında nöbet tuttuğu aktarıldı.

Cenaze töreni öncesinde yapılan ritüeller arasında, Papa'nın odasının mühürlenmesi de yer alıyor. Papalık Makam Vekili ve Vatikan Devlet Sekreteri Papa'nın konutunu ve Papalık Sarayı'ndaki odasını kapatıp mühürledi. Bu ritüel, Papalık makamının resmi olarak 'boş' olduğu anlamına geliyor.

Papa'nın 'Balıkçı Yüzüğü' de imha edilecek. Peki neden?

Papa'nın 'Balıkçı Yüzüğü' de imha edilecek. Peki neden?

'Balıkçı Yüzüğü' adı verilen Papa yüzüğü, papaların en kıymetli eşyasıdır. Aynı zamanda Papa'nı mührü olan bu yüzüğe Balıkçı Yüzüğü denmesinin sebebi ise tarihinin 13. yüzyıla, ilk Papa'ya (aynı zamanda balıkçı olan) Aziz Petrus'a uzanmasıdır.

Papa Francis, bu yüzüğü 12 yıllık hükümdarlığı boyunca taktı. Bu yüzük, törenlerde binlerce inançlı Katolik tarafından öpülmüş hatta pandemi döneminde de tartışmalara yol açmıştı.

Geleneklere göre, Papa'nın ölümünün ardından yüzüğün Paskalya Günü'nde yok edilmesi gerekiyor. Yüzük, yalnızca bir güç simgesi değil aynı zamanda bir mühürdür. Papalar, resmi mektupların ve kararnamelerin onaylanması için bu yüzüğü kullanır. Her yeni papaya yeni bir yüzük verilir. Papa'nın ölümünden sonra, yeni papa seçilene kadar da resmi belgelerin taklit edilmesini önlemek için yüzükler parçalanır. 

CNN'in Vatikan Muhabiri Christopher Lamb, “Bu, bir sosyal medya hesabından giriş bilgilerinin alınmasına eşdeğer. Mesele de bu zaten - belgelerde sahte mühürler kullanan sahtekârları durdurmak.' diyerek yüzüğün neden imha edildiğini açıklıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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