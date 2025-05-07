Tüm Dünyadan Tecrit Edilecekler, İletişim Kesilecek: Vatikan'da Tarihin En Kalabalık Papa Seçimi Başlıyor
Papa Francis'in 21 Nisan'daki vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin yönetim koltuğu boş kaldı. Dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde yeni Papa için geri sayım başladı. Kardinaller 28 Nisan'da bir araya gelmiş ve yeni Papa'nın 7 Mayıs günü seçileceği açıklanmıştı.
Papa seçim süreci (konklav) bugün öğleden sonra başlıyor ve dünya genelinden 133 kardinal oy kullanacak. Papa seçim sürecinde yüzyıllardır uygulanan gelenekler de yerine getirilecek.
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Papa seçim süreci (konklav) bugün başlıyor.
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Konklav'da oy kullanacak 133 kardinal, dış dünyadan tecrit edilecek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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