Tüm Dünyadan Tecrit Edilecekler, İletişim Kesilecek: Vatikan'da Tarihin En Kalabalık Papa Seçimi Başlıyor

Seçim öncesinde, kardinaller Sistina Şapeli'ne gelecek ve telefonlarını teslim edecek. Seçim süresince kardinaller dış dünyadan tamamen izole edilecek. The Guardian'ın aktardığına göre Sistina Şapeli, seçim için günler öncesinden hazırlandı ve ses iletim cihazları (böcek) kontrolleri yapıldı. Ayrıca Şapel içerisine sinyal bozucular yerleştirildi. Kardinallerin her biri de gizlilik yemini edecek.

Papalık ayinlerinin yöneticisi Latince “Extra Omnes” diye seslenecek. Bu seslenişin ardından seçici kardinaller, görevli memurlar ve nöbetçi doktor hariç herkes dışarı çıkacak. Şapelin içerisinde konuşmak ya da tartışmak ise yasak.

İlk oylama, Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Daha sonra bir aday üçte iki çoğunluğa ulaşana kadar her gün dört oylama yapılacak.

Kardinaller günleri ayinle başlayacak, seçmenler saat 12.30 civarında öğle yemeği için ara verecek ve öğleden sonra oylama turları için şapele geri dönecek. Üç günün sonunda bir sonuç alınamazsa, kardinaller dua etmek ve düşünmek için bir gün dinlenebilecek.