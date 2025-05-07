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Tüm Dünyadan Tecrit Edilecekler, İletişim Kesilecek: Vatikan'da Tarihin En Kalabalık Papa Seçimi Başlıyor

Tüm Dünyadan Tecrit Edilecekler, İletişim Kesilecek: Vatikan'da Tarihin En Kalabalık Papa Seçimi Başlıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 12:56

Papa Francis'in 21 Nisan'daki vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin yönetim koltuğu boş kaldı. Dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde yeni Papa için geri sayım başladı. Kardinaller 28 Nisan'da bir araya gelmiş ve yeni Papa'nın 7 Mayıs günü seçileceği açıklanmıştı. 

Papa seçim süreci (konklav) bugün öğleden sonra başlıyor ve dünya genelinden 133 kardinal oy kullanacak. Papa seçim sürecinde yüzyıllardır uygulanan gelenekler de yerine getirilecek.

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Papa seçim süreci (konklav) bugün başlıyor.

Papa seçim süreci (konklav) bugün başlıyor.

Papa Francis, 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Papa'nın vefatının ardından cenaze işlemleri tamamlandı, Papalık makamının resmi olarak boş olduğu tüm dünyaya duyuruldu. 28 Nisan'da Vatikan'da bir araya gelen Kardinaller, Kilise'nin geleceğine dair fikir alışverişlerinde bulundu. Yeni Papa'nın seçim sürecinin (konklav) ise 7 Mayıs günü başlayacağı açıklandı.

Dünya genelinden Vatikan'a giden 133 kardinal, Michelangelo’nun “Son Yargı” freskinin altında oy kullanacak. Konklav süresince yüzyıllardır süren gelenekler uygulanacak.

Konklav'da oy kullanacak 133 kardinal, dış dünyadan tecrit edilecek.

Konklav'da oy kullanacak 133 kardinal, dış dünyadan tecrit edilecek.
www.nytimes.com

Seçim öncesinde, kardinaller Sistina Şapeli'ne gelecek ve telefonlarını teslim edecek. Seçim süresince kardinaller dış dünyadan tamamen izole edilecek. The Guardian'ın aktardığına göre Sistina Şapeli, seçim için günler öncesinden hazırlandı ve ses iletim cihazları (böcek) kontrolleri yapıldı. Ayrıca Şapel içerisine sinyal bozucular yerleştirildi. Kardinallerin her biri de gizlilik yemini edecek.

Papalık ayinlerinin yöneticisi Latince “Extra Omnes” diye seslenecek. Bu seslenişin ardından seçici kardinaller, görevli memurlar ve nöbetçi doktor hariç herkes dışarı çıkacak. Şapelin içerisinde konuşmak ya da tartışmak ise yasak.

İlk oylama, Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Daha sonra bir aday üçte iki çoğunluğa ulaşana kadar her gün dört oylama yapılacak. 

Kardinaller günleri ayinle başlayacak, seçmenler saat 12.30 civarında öğle yemeği için ara verecek ve öğleden sonra oylama turları için şapele geri dönecek. Üç günün sonunda bir sonuç alınamazsa, kardinaller dua etmek ve düşünmek için bir gün dinlenebilecek.

Ya beyaz ya da siyah duman!

Ya beyaz ya da siyah duman!

Konklav süresince kardinaller günde iki kez oylama yapacak. Her oturumun sonunda Sistina Şapeli’nin bacasından çıkan dumanın rengi, Papa'nın seçilip seçilmediğini belirtecek.

Siyah duman seçimin devam ettiği ve hala Papa'nın seçilmediği,

Beyaz duman yeni Papa'nın seçildiği anlamına geliyor.

Peki duman, nereden geliyor? 

Kardinallerin kullandığı oy pusulaları sayılır ve kağıtlar bir sobada yakılır. Eğer sonuç çıkmazsa, dumanı siyah yapmak için kimyasallar eklenir. Eğer başarılı bir aday varsa, duman, beyaz renkte çıkar.

Bacadan beyaz duman çıktığında çanlar çalınır ve dışarıdaki kalabalığa 'Habemus Papam' (Bir papamız var) mesajı verilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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