Sosyete Böyle Boşanma Görmedi: Doğukan Dudaroğlu'nun Tazminat Talebine Alara Mildon'un Cevabı Çok Sert Oldu!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Geçtiğimiz yıl 30 milyonluk rüya gibi düğünle evlenen Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu çifti, şimdi de tazminat savaşının ortasında. İsim krizinden doğan gerilimin boşanmayla sonuçlandığı iddia edilmişti. Takvim'de yer alan habere göre; Dudaroğlu son olarak yüklü bir tazminat talep edince, Alara Mildon cevabı yapıştırdı: “Sen 3 kuruşluk adamsın!” deyip 3 kuruşluk dava açtı.
Herkes bu boşanmayı konuşuyor!
İşte detaylar…
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Miller Holding’in genç veliahtı Alara Mildon ile iş insanı Doğukan Dudaroğlu, geçen yıl Monaco’da yapılan ultra lüks bir düğünle dünyaevine girdi.
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İşin fitilini ateşleyen ise iddiaya göre kızlarına verilen isim oldu.
Boşanma sürecinde son olarak Dudaroğlu’nun yüklü bir tazminat talebinde bulunduğu iddia edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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