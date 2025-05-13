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Sosyete Böyle Boşanma Görmedi: Doğukan Dudaroğlu'nun Tazminat Talebine Alara Mildon'un Cevabı Çok Sert Oldu!

Sosyete Böyle Boşanma Görmedi: Doğukan Dudaroğlu'nun Tazminat Talebine Alara Mildon'un Cevabı Çok Sert Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.05.2025 - 14:27

Geçtiğimiz yıl 30 milyonluk rüya gibi düğünle evlenen Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu çifti, şimdi de tazminat savaşının ortasında. İsim krizinden doğan gerilimin boşanmayla sonuçlandığı iddia edilmişti. Takvim'de yer alan habere göre; Dudaroğlu son olarak yüklü bir tazminat talep edince, Alara Mildon cevabı yapıştırdı: “Sen 3 kuruşluk adamsın!” deyip 3 kuruşluk dava açtı. 

Herkes bu boşanmayı konuşuyor! 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Miller Holding’in genç veliahtı Alara Mildon ile iş insanı Doğukan Dudaroğlu, geçen yıl Monaco’da yapılan ultra lüks bir düğünle dünyaevine girdi.

Miller Holding’in genç veliahtı Alara Mildon ile iş insanı Doğukan Dudaroğlu, geçen yıl Monaco’da yapılan ultra lüks bir düğünle dünyaevine girdi.

Tam 30 milyon TL’ye mal olan bu düğün, aylarca konuşuldu. Özel jetlerle misafir taşındı, otel komple kiralandı, couture gelinlik giyildi… 

Ama ne yazık ki evlilik ömrü o kadar uzun sürmedi. Henüz 5 ay geçmeden çiftin arasında kara bulutlar belirdi ve iş soluğu mahkemede almakta buldu. Bu süreçte Alara Mildon hamileydi ve çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak bu bebek bile aralarındaki gerginliği yumuşatmaya yetmedi.

İşin fitilini ateşleyen ise iddiaya göre kızlarına verilen isim oldu.

İşin fitilini ateşleyen ise iddiaya göre kızlarına verilen isim oldu.

Dudaroğlu, bebeğe “Fatoş Mila” isminin kendi rızası dışında verildiğini öne sürerek dava açtı. Zaten boşanma kararı alan çiftin bu olayla birlikte ipleri tamamen koptu.

Ama olaylar burada da bitmedi. Asıl kıyamet tazminat talebiyle koptu!

Boşanma sürecinde son olarak Dudaroğlu’nun yüklü bir tazminat talebinde bulunduğu iddia edildi.

Boşanma sürecinde son olarak Dudaroğlu’nun yüklü bir tazminat talebinde bulunduğu iddia edildi.

Rakamı duyan Alara Mildon’dan şok bir hamle geldi. Takvim'de yer alan habere göre; genç iş kadını, “Sen 3 kuruşluk adamsın” diyerek tam 3 kuruşluk sembolik bir dava açtı. 

Dudaroğlu'ndan nasıl bir yanıt gelecek şimdiden merak konusu. Aşk masalıyla başlayan bu ilişki, şimdi Türkiye’nin en konuşulan boşanma davalarından biri haline geldi. Bakalım, 30 milyonluk düğünün ardından yaşanan bu “3 kuruşluk” savaş nasıl sonuçlanacak?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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o kadar tanımıyorum ki şunu yazmaya geldim: hebelep höbelepoğlu şıpıdık bıpıdıkoğlu'na bişeyler demiş galiba... alt komşum celal amcanın üst komşum türkan te... Devamını Gör