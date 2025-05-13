Sosyete Böyle Boşanma Görmedi: Doğukan Dudaroğlu'nun Tazminat Talebine Alara Mildon'un Cevabı Çok Sert Oldu!

Tam 30 milyon TL’ye mal olan bu düğün, aylarca konuşuldu. Özel jetlerle misafir taşındı, otel komple kiralandı, couture gelinlik giyildi…

Ama ne yazık ki evlilik ömrü o kadar uzun sürmedi. Henüz 5 ay geçmeden çiftin arasında kara bulutlar belirdi ve iş soluğu mahkemede almakta buldu. Bu süreçte Alara Mildon hamileydi ve çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak bu bebek bile aralarındaki gerginliği yumuşatmaya yetmedi.