Zayıflama Yöntemi Çok Basitmiş: Türkücü Ceylan 50 Yaşında Nasıl 10 Kilo Birden Verdiğini Rahatlıkla Açıkladı!
Son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlar ve sosyal medyada sıkça kullandığı filtrelerle dikkat çeken Ceylan, bu kez fit haliyle gündemde.
Geçtiğimiz günlerde kendi yöntemleriyle tam 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü türkücü, son röportajında nasıl zayıfladığını da tüm samimiyetiyle paylaştı.
Meğer yöntemi tahmin edilenden çok daha basitmiş!
İşte detaylar…
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Bir dönemin Küçük Ceylan'ı olarak hafızalara kazınan, sahnelerin sevilen ismi Ceylan; hem türküleriyle hem de yıllar içindeki büyük değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki filtre kullanımı zaman zaman eleştirilse de, Ceylan bu konulara çok da aldırmıyor.
Ceylan geçtiğimiz günlerde de verdiği kilolarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı:
Şimdiye kadar 4 evlilik yapan ve 2 çocuğu olan Ceylan şimdilerde yalnız.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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