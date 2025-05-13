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Zayıflama Yöntemi Çok Basitmiş: Türkücü Ceylan 50 Yaşında Nasıl 10 Kilo Birden Verdiğini Rahatlıkla Açıkladı!

Zayıflama Yöntemi Çok Basitmiş: Türkücü Ceylan 50 Yaşında Nasıl 10 Kilo Birden Verdiğini Rahatlıkla Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.05.2025 - 13:14

Son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlar ve sosyal medyada sıkça kullandığı filtrelerle dikkat çeken Ceylan, bu kez fit haliyle gündemde. 

Geçtiğimiz günlerde kendi yöntemleriyle tam 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü türkücü, son röportajında nasıl zayıfladığını da tüm samimiyetiyle paylaştı. 

Meğer yöntemi tahmin edilenden çok daha basitmiş! 

İşte detaylar…

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Bir dönemin Küçük Ceylan'ı olarak hafızalara kazınan, sahnelerin sevilen ismi Ceylan; hem türküleriyle hem de yıllar içindeki büyük değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir dönemin Küçük Ceylan'ı olarak hafızalara kazınan, sahnelerin sevilen ismi Ceylan; hem türküleriyle hem de yıllar içindeki büyük değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

1980’lerde müziğe adım atan Ceylan, küçük yaşta başladığı kariyerini yıllarca zirvede sürdürdü. Ablam'dan Gülümse Gülümse'ye, Yaralım'dan Seni Sevmeyen Ölsün'e kadar birçok hit parçayla gönüllere taht kurdu.

Ancak son yıllarda türküleri kadar, geçirdiği estetik operasyonlar ve değişen imajı da gündemden düşmüyor.

Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki filtre kullanımı zaman zaman eleştirilse de, Ceylan bu konulara çok da aldırmıyor.

Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki filtre kullanımı zaman zaman eleştirilse de, Ceylan bu konulara çok da aldırmıyor.

Hatta geçtiğimiz yıl Bodrum’dan İstanbul’a dönerken uçakta karşılaştığı Nejat İşler’le çektiği selfie, sosyal medyada “Bu kim?” tartışması yaratmıştı. Kimse yanındaki kişinin Nejat İşler olduğunu anlamamış, çünkü fotoğraf adeta ‘filtre manyağı’ yapılmıştı.

Gelen eleştiriler üzerine Ceylan, “Filtre falan yok arkadaşlar, siz yakından da görüyorsunuz; bakın gayet fitim” diyerek fit görüntüsünü savunmuştu.

Bu olayla ilgili detaylara bir önceki içeriğimizde yer vermiştik:

Ceylan geçtiğimiz günlerde de verdiği kilolarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı:

Ceylan geçtiğimiz günlerde de verdiği kilolarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı:

“Herkes yüzümdeki estetikleri konuşuyor ama vücudumdaki değişimleri konuşmuyorlar. Kendi yöntemlerimle 10 kilo verdim, fit ve sağlıklıyım” demişti.

Ünlü isim, son röportajında hem aşk hayatından bahsetti, hem zayıflığının formülünü verdi.

Şimdiye kadar 4 evlilik yapan ve 2 çocuğu olan Ceylan şimdilerde yalnız.

Şimdiye kadar 4 evlilik yapan ve 2 çocuğu olan Ceylan şimdilerde yalnız.

Muhabirlerin sevgili kriterini sorduğu ünlü isim, özellikle yaşının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Büyük konuşmayayım ama çocuklarım yaşında olmaması lazım, onlardan büyük olursa okey” yanıtını verdi.

Kiloları nasıl verdiğini de şöyle özetledi:

“Geceleri abur cuburu kestim. Çikolataları kestim. Ama yine arada yiyorum.”

Yani öyle profesyonel bir destek ya da radikal kararlar almamış kendisi. Sadece gece atıştırmalarını hayatından çıkararak forma girdiğini söyleyen Ceylan, bu haliyle de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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