Zayıflama Yöntemi Çok Basitmiş: Türkücü Ceylan 50 Yaşında Nasıl 10 Kilo Birden Verdiğini Rahatlıkla Açıkladı!

Muhabirlerin sevgili kriterini sorduğu ünlü isim, özellikle yaşının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Büyük konuşmayayım ama çocuklarım yaşında olmaması lazım, onlardan büyük olursa okey” yanıtını verdi.

Kiloları nasıl verdiğini de şöyle özetledi:

“Geceleri abur cuburu kestim. Çikolataları kestim. Ama yine arada yiyorum.”

Yani öyle profesyonel bir destek ya da radikal kararlar almamış kendisi. Sadece gece atıştırmalarını hayatından çıkararak forma girdiğini söyleyen Ceylan, bu haliyle de sosyal medyada büyük ilgi gördü.