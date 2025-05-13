Ceyda Düvenci Gece Gece Aranınca Çıldırdı: "Sınır Bilmeyenler" Sözleriyle Had Bildirdi!
Bülent Şakrak’la yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, şimdilerde sunduğu programla ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Hem verdiği kilolarla hem de tarzıyla dikkat çeken Düvenci, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla gündeme geldi.
“Sınır bilmeyenlere gelsin” diyerek yaptığı paylaşımın kime olduğu ise merak konusu oldu.
İşte detaylar!
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1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Ceyda Düvenci, hem ekranların sevilen yüzü hem de sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı
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2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile sürpriz bir şekilde evlenen Düvenci, yıllar boyunca mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterildi.
Önce Esra Akpınar, sonra Burcu Kirman derken geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini Instagram üzerinden ilan etti.
Tam da bu paylaşımın ardından Ceyda Düvenci’den gelen paylaşım sosyal medyada büyük merak uyandırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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