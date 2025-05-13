Ceyda Düvenci Gece Gece Aranınca Çıldırdı: "Sınır Bilmeyenler" Sözleriyle Had Bildirdi!

Bülent Şakrak’la yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, şimdilerde sunduğu programla ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Hem verdiği kilolarla hem de tarzıyla dikkat çeken Düvenci, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla gündeme geldi.

“Sınır bilmeyenlere gelsin” diyerek yaptığı paylaşımın kime olduğu ise merak konusu oldu.

İşte detaylar!