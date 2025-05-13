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Ceyda Düvenci Gece Gece Aranınca Çıldırdı: "Sınır Bilmeyenler" Sözleriyle Had Bildirdi!

Ceyda Düvenci Gece Gece Aranınca Çıldırdı: "Sınır Bilmeyenler" Sözleriyle Had Bildirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.05.2025 - 12:08

Bülent Şakrak’la yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, şimdilerde sunduğu programla ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Hem verdiği kilolarla hem de tarzıyla dikkat çeken Düvenci, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla gündeme geldi.

“Sınır bilmeyenlere gelsin” diyerek yaptığı paylaşımın kime olduğu ise merak konusu oldu. 

İşte detaylar!

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1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Ceyda Düvenci, hem ekranların sevilen yüzü hem de sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Ceyda Düvenci, hem ekranların sevilen yüzü hem de sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk performansıyla da beğeni toplayan Düvenci, yıllar içinde Umutsuz Ev Kadınları, Sakla Beni gibi birçok projede yer aldı. 

Samimi tavırları, dobra açıklamaları ve yaşam enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, son dönemdeki değişimiyle de sık sık gündeme geliyor.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile sürpriz bir şekilde evlenen Düvenci, yıllar boyunca mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterildi.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile sürpriz bir şekilde evlenen Düvenci, yıllar boyunca mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterildi.

Ancak bu masal, 2023’te ani bir kararla sona erdi. Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şimdilerde radyocu Güçlü Mete ile romantik bir ilişki yaşayan Düvenci, sosyal medyada her paylaşımıyla konuşuluyor. 

Eski eşi Bülent Şakrak ise bir türlü aşk hayatında istikrarı yakalayamadı.

Önce Esra Akpınar, sonra Burcu Kirman derken geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini Instagram üzerinden ilan etti.

Önce Esra Akpınar, sonra Burcu Kirman derken geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini Instagram üzerinden ilan etti.

Bülent Şakrak, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle verdiği romantik poza, “Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor” notunu düşmüştü.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Tam da bu paylaşımın ardından Ceyda Düvenci’den gelen paylaşım sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Tam da bu paylaşımın ardından Ceyda Düvenci’den gelen paylaşım sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Güzel oyuncu, “Sınır bilmeyenlere gelsin. Bir insan gecenin yarısında sadece yakın dostlarını, sevgilisini, annesini, babasını ya da evladını arayabilir” notunu yazdı. Ancak kime gönderme yaptığını açıkça belirtmedi.

İmalı paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Ceyda Düvenci, şimdilik bu konu hakkında başka bir açıklama yapmadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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