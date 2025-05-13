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Cem Küçük Açıkladı: Abdullah Öcalan Cezaevinden Çıkacak mı?

Cem Küçük Açıkladı: Abdullah Öcalan Cezaevinden Çıkacak mı?

Abdullah Öcalan cem küçük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 12:52

PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı konusu. Bu konu hakkında Ekol TV’de katıldığı yayında açıklamalarda bulunan gazeteci Cem Küçük, “Hükümetin Öcalan’ı İmralı’dan çıkarmak gibi bir planı yok” ifadelerini kullandı.

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Hükümete yakınlığı ile bilinen gazetecilerden Cm Küçük, Abdullah Öcalan konusunda açıklama yaptı.

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazetecilerden Cm Küçük, Abdullah Öcalan konusunda açıklama yaptı.

Öcalan İmralı’dan çıkmak istemiyor” diyen Cem Küçük “Çok net söylüyorum, Öcalan'ın kendisi İmralı'dan çıkmak istemiyor. Hükümetin de onu oradan çıkarmak gibi bir planı yok. Sadece kaldığı yer biraz büyüyebilir ve ziyaretçi sayısı artabilir. Hepsi bundan ibaret. Öcalan’a af mümkün değil. AK Parti, MHP ve DEM Parti bir anayasa yazarak bunu referanduma götürebilir. Ancak ben bunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü anayasayı yazma sürecinde problem olur. En iyi anayasa yazılarak taslağı verilse bile CHP İmamoğlu içeride olduğu için onay vermez. Erdoğan bir dönem daha aday olacak bence. Millet seçer seçmez onu bilemiyorum” dedi.

Cem Küçük'ün Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bulent Dogan

Adama ada tahsis ettik niye çıksın. Sorarsan hapiste amk

swordfish

oradan çıkarır, meclise sokarlar, bakan yaparlar... sonra da CHP yaptı derler. memleketin yarısının buna inanacak durumda olması ... 😰

Eren

19 Mayısda salarlarsa şaşırmam.

SAYGIN ADAM

Benim daha büyük kaygilarim var.Numan Kurtulmusun yardimcisi olabilir...Ama Numan Kurtulmus Kandile Vatandaslik basvurusunda bulunmali..Yoksam olmaz............ Devamını Gör