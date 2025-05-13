Cem Küçük Açıkladı: Abdullah Öcalan Cezaevinden Çıkacak mı?

“Öcalan İmralı’dan çıkmak istemiyor” diyen Cem Küçük “Çok net söylüyorum, Öcalan'ın kendisi İmralı'dan çıkmak istemiyor. Hükümetin de onu oradan çıkarmak gibi bir planı yok. Sadece kaldığı yer biraz büyüyebilir ve ziyaretçi sayısı artabilir. Hepsi bundan ibaret. Öcalan’a af mümkün değil. AK Parti, MHP ve DEM Parti bir anayasa yazarak bunu referanduma götürebilir. Ancak ben bunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü anayasayı yazma sürecinde problem olur. En iyi anayasa yazılarak taslağı verilse bile CHP İmamoğlu içeride olduğu için onay vermez. Erdoğan bir dönem daha aday olacak bence. Millet seçer seçmez onu bilemiyorum” dedi.