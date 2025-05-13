Cem Küçük Açıkladı: Abdullah Öcalan Cezaevinden Çıkacak mı?
PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı konusu. Bu konu hakkında Ekol TV’de katıldığı yayında açıklamalarda bulunan gazeteci Cem Küçük, “Hükümetin Öcalan’ı İmralı’dan çıkarmak gibi bir planı yok” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hükümete yakınlığı ile bilinen gazetecilerden Cm Küçük, Abdullah Öcalan konusunda açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük'ün Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Adama ada tahsis ettik niye çıksın. Sorarsan hapiste amk
oradan çıkarır, meclise sokarlar, bakan yaparlar... sonra da CHP yaptı derler. memleketin yarısının buna inanacak durumda olması ... 😰
19 Mayısda salarlarsa şaşırmam.
Benim daha büyük kaygilarim var.Numan Kurtulmusun yardimcisi olabilir...Ama Numan Kurtulmus Kandile Vatandaslik basvurusunda bulunmali..Yoksam olmaz............ Devamını Gör