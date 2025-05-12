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Yılmaz Özdil’e Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Açıldı: “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Olma Özelliğini Kaybetti”

Yılmaz Özdil’e Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Açıldı: “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Olma Özelliğini Kaybetti”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 23:05 Son Güncelleme: 12.05.2025 - 23:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil’in “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda.” paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. 

Kaynak: Pointer

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PKK’nın bugün yaptığı açıklama sonrasında Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

PKK’nın bugün yaptığı açıklama sonrasında Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda.” İfadelerini kullanan Yılmaz Özdil için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı res’en soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, TCK Madde 301’de yer alan, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” maddesi kapsamında açıldığı öğrenildi.

Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇

Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇
twitter.com

Yılmaz Özdil'den soruşturma sonrasında ilk paylaşım 👇

Yılmaz Özdil'den soruşturma sonrasında ilk paylaşım 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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