Yılmaz Özdil’e Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Açıldı: “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Olma Özelliğini Kaybetti”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil’in “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda.” paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
Kaynak: Pointer
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PKK’nın bugün yaptığı açıklama sonrasında Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.
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Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇
Yılmaz Özdil'den soruşturma sonrasında ilk paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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