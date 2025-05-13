Cildin Yaza Ne Kadar Hazır?
Yaz geldi, havalar ısınıyor... Ancak tatil, güneş ve deniz keyfi cildin için de hazırlık gerektiriyor. Cildinin güneşin etkilerine, sıcak havaya ve denizin tuzlu suyuna ne kadar hazır olduğunu merak ediyorsan, bu test tam sana göre!
Hazırsan, cildinin yaza ne kadar hazır olduğunu öğren ve cildinin ihtiyaçlarını keşfet! ☀️
İlk soruyla başlayalım! Yaz denince aklına ilk gelen şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O zaman cildini biraz tanıyalım... Bize biraz cildinin genel durumundan bahseder misin?
Pekiii, günlük cilt bakım rutinin nasıl diye sorsak?
Anlaşıldı... Güneş kremi kullanım sıklığını da öğrenebilir miyiz?
Peki, güneşe maruz kaldığında cildin nasıl tepki veriyor?
Şunu da merak ediyoruz... Yaz için yeni bir cilt bakım ürünü alacak olsan, ilk neye dikkat edersin?
Son soru! Cildinin ne kadar hazır olduğunu bizden duyacaksın ama sen kendini yaza ne kadar hissediyorsun?
Cildin yaza tamamen hazır ve nazır!
Yaaani görünen o ki biraz desteğe ihtiyacın var...
Ne hazır olması... Cildin yazın geldiğini fark etmemiş bile!
Sebamed Clear Face ile yaza hazırız!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video