Cildin Yaza Ne Kadar Hazır?

Yaz geldi, havalar ısınıyor... Ancak tatil, güneş ve deniz keyfi cildin için de hazırlık gerektiriyor. Cildinin güneşin etkilerine, sıcak havaya ve denizin tuzlu suyuna ne kadar hazır olduğunu merak ediyorsan, bu test tam sana göre!

Hazırsan, cildinin yaza ne kadar hazır olduğunu öğren ve cildinin ihtiyaçlarını keşfet! ☀️