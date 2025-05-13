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İçimizi Isıttı! Yeni Doğan Bebeğini İlk Kez Gören Baba Gözyaşlarını Tutamadı

İçimizi Isıttı! Yeni Doğan Bebeğini İlk Kez Gören Baba Gözyaşlarını Tutamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 20:30

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Geçtiğimiz günlerde doğan bebeğini gören babanın videosu gündem oldu. Yeni doğan bebeğini görünce sevinç gözyaşlarına hakim olamayan babanın o anları, görenlerin içini ısıttı.

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İşte o anlar:

Geçtiğimiz günlerde doğan bebeğini gören babanın videosu gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde doğan bebeğini gören babanın videosu gündem oldu.

Kendini tutamayarak sevinç gözyaşları döken babanın o anları adeta içimizi ısıttı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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