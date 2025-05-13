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Gazoz Şişesinin İçinden Çıkan Yabancı Madde Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Gazoz Şişesinin İçinden Çıkan Yabancı Madde Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 19:10

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu. Aldığı gazozun içerisinden çıkan yabancı maddeyi şaşkın bir şekilde kaydeden kullanıcı ilk başta bunun plastik bir parça olduğunu düşündü. Ancak yakından incelediğinde, daha yumuşak ve mide bulandırıcı bir yapıya sahip olduğunu fark etti.

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının paylaştığı video viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının paylaştığı video viral oldu.

Aldığı gazozun içerisinden çıkan yabancı madde yüzünden neye uğradığını şaşıran kullanıcı, o anları şoklar içerisinde kaydetti.

Ne olduğunu anlayamadı!

Ne olduğunu anlayamadı!

İlk başlarda plastik parçası sansa da daha yumuşak 'mide bulandıran' bir yapıya sahipti. Markayı etiketleyerek uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

İşte o anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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