Gazoz Şişesinin İçinden Çıkan Yabancı Madde Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu. Aldığı gazozun içerisinden çıkan yabancı maddeyi şaşkın bir şekilde kaydeden kullanıcı ilk başta bunun plastik bir parça olduğunu düşündü. Ancak yakından incelediğinde, daha yumuşak ve mide bulandırıcı bir yapıya sahip olduğunu fark etti.