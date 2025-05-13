Pestisit Nedir, Zararlı mı? Tarımda Kullanılan Pestisitler Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Son günlerde pestisit kalıntısı tespit edildiği için market raflarından toplatılan ya da iade edilen bazı gıda ürünleri ciddi bir endişe yarattı. Tüketiciler artık sadece ürünün tazeliğine değil, içinde ne olduğunu da sorguluyor. Hal böyle olunca da pestisitlerin ne olduğu büyük bir merak konusu oldu. Tarımda sıkça kullanılan bu kimyasallar bir yandan ürün verimini artırmayı amaçlarken diğer yandan ciddi sağlık riskleriyle de gündeme geliyor. Peki pestisitler tam olarak ne? Hangi alanlarda kullanılıyor? Pestisit kalıntısından nasıl korunabiliriz?

İşte detaylar...