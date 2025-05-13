Astrolog Açıkladı: Davranışları Yüzünden En Sevilmeyen Burçlar!

İkizler hızlı düşünen, hızlı konuşan ve sürekli değişen bir burçtur. Bu değişkenlik bazı insanlara 'samimiyetsiz' ya da 'iki yüzlü' gibi görünebilir. Ama aslında bu onların uyum sağlama becerisi ve entelektüel merakından kaynaklanır. Onları daha yakından tanıyanlar, ne kadar renkli ve zeki olduklarını fark eder.