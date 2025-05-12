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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 15:49

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. 👇

2. 👇

3. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği"

3. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği"

4. Yok artık!

4. Yok artık!

5. "Neden Catfish yapıyor?"

5. "Neden Catfish yapıyor?"
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6. "Sebebi neydi ki?"

6. "Sebebi neydi ki?"

7. "Anatomi dersi toplumun her kesimine verilmeli"

7. "Anatomi dersi toplumun her kesimine verilmeli"

8. "Korkuyorum"

8. "Korkuyorum"

9. "Bu nasıl bir vücut?!"

9. "Bu nasıl bir vücut?!"

10. "Photoshop olmadığını savunuyor"

10. "Photoshop olmadığını savunuyor"
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11. "Nitelikli dolandırıcılık"

11. "Nitelikli dolandırıcılık"

12. "Her gördüğümüze inanmamak lazım"

12. "Her gördüğümüze inanmamak lazım"

13. "Sen de mi Madonna?"

13. "Sen de mi Madonna?"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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