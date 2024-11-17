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Kovaladıklarına Pişman Oldular: Lamborghini Sürücüsünden Hırsızlara RPG'li Müdehale!

Kovaladıklarına Pişman Oldular: Lamborghini Sürücüsünden Hırsızlara RPG'li Müdehale!

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
17.11.2024 - 23:15

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ABD'de bir Lamborghini sürücüsü, kendisini evinin önüne kadar takip eden hırsızlara karşı RPG-7 ile savunmaya geçti. Görüntülerde araçtan inen Lamborghini sürücüsünün evin içerisine girerek RPG'yi getirerek hırsızlara nişan aldığı anlar yer aldı. Adamın elindeki roketi gören hırsızlar araçlarına tekrar binerek evin önünden kaçtı. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 

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ABD'de Lamborghini marka lüks aracıyla evine giden bir kişi, yolda peşine takılan silahlı ve kar maskeli şahıslardan kaçarak hızla evine girdi.

ABD'de Lamborghini marka lüks aracıyla evine giden bir kişi, yolda peşine takılan silahlı ve kar maskeli şahıslardan kaçarak hızla evine girdi.

Olaydan saniyeler sonra elinde bir RPG-7 ile dışarıya çıkan araç sahibi, roketi hırsızlara doğrulttu. Araçlarından inen hırsızlar adamın elindeki RPG'yi görünce araçlarına tekrar binerek evin önünden uzaklaştı.

Olaydan saniyeler sonra elinde bir RPG-7 ile dışarıya çıkan araç sahibi, roketi hırsızlara doğrulttu. Araçlarından inen hırsızlar adamın elindeki RPG'yi görünce araçlarına tekrar binerek evin önünden uzaklaştı.

Evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. işte o anlar; 🎥

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