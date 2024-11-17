Kovaladıklarına Pişman Oldular: Lamborghini Sürücüsünden Hırsızlara RPG'li Müdehale!

ABD'de bir Lamborghini sürücüsü, kendisini evinin önüne kadar takip eden hırsızlara karşı RPG-7 ile savunmaya geçti. Görüntülerde araçtan inen Lamborghini sürücüsünün evin içerisine girerek RPG'yi getirerek hırsızlara nişan aldığı anlar yer aldı. Adamın elindeki roketi gören hırsızlar araçlarına tekrar binerek evin önünden kaçtı. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.