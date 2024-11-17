Kadıköy’de Korsan Otoparkçılara Suçüstü: Polis Ekipleri Suçluları Müşteri Taklidi Yaparak Yakaladı

İstanbul’da son yıllarda artan korsan taksicilik ve otoparkçılık, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, korsan otoparkçılıkla mücadele için yeni bir operasyon başlattı. Emniyet, Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket eden kişiler hakkında adli işlem başlattı. Bu kişilerin, park yerlerinden izinsiz ücret talep ettiği tespit edildi. Kadıköy'de 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
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Kadıköy’de, polis ekipleri korsan otoparkçılık yapan 2 kişiyi suçüstü yakalamak için müşteri gibi hareket etti.
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Ekipler, izinsiz ücret almak isteyen şüphelilere operasyon düzenledi ve suçluları yakaladı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
O anlar👇📽️
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