Robot Süpürgelerine Taktıkları İlginç İsimlerle Güldüren Kişiler
Robot Süpürgelerine Taktıkları İlginç İsimlerle Güldüren Kişiler
Robot süpürgeler son yıllarda pek çok evin demirbaşı haline geldi. Kullanım kolaylığı ve yerleri silip süpürürken zaman kazandırması bu aletleri evlerin vazgeçilmez eşyaları arasına şimdiden soktu. Bu robotlar öyle beğenildi ki duygusal bağ kuranlar bile var. Tabii her duygusal bağ kurulan alet gibi onların da isimleri var. Hem de çeşit çeşit.
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Muhabbet bu tweetten sonra başladı.
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