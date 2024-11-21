Ayrılıp Barışmalarıyla Gına Getiren Wanda - Icardi Çiftini Diline Dolayan Kişiler
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Ayrılıp Barışmalarıyla Gına Getiren Wanda - Icardi Çiftini Diline Dolayan Kişiler
Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi'yi futbolu aktif olarak takip etmeyenler bile tanıyor. Arjantinli yıldızın takımının son iki şampiyonluğuna katkısı kadar Wanda Nara'yla toksik hale gelen ilişkileri de Arjantin basını olsun Türk basını olsun herkesin odak noktasında. Sakatlığından uzun süre dönmesi beklenmeyen Mauro ise soluğu Wanda Nara'nın yanında Arjantin'de aldı. Avukatlar, rapçiler, karakollar derken pek çok kaotik olay yaşandı. Amiyane tabiriyle cono kavgasına dönen süreç hakkında birkaç kelam goygoy yapmak isteyenler de oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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