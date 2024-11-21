Ayrılıp Barışmalarıyla Gına Getiren Wanda - Icardi Çiftini Diline Dolayan Kişiler

Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi'yi futbolu aktif olarak takip etmeyenler bile tanıyor. Arjantinli yıldızın takımının son iki şampiyonluğuna katkısı kadar Wanda Nara'yla toksik hale gelen ilişkileri de Arjantin basını olsun Türk basını olsun herkesin odak noktasında. Sakatlığından uzun süre dönmesi beklenmeyen Mauro ise soluğu Wanda Nara'nın yanında Arjantin'de aldı. Avukatlar, rapçiler, karakollar derken pek çok kaotik olay yaşandı. Amiyane tabiriyle cono kavgasına dönen süreç hakkında birkaç kelam goygoy yapmak isteyenler de oldu.