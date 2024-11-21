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Ayrılıp Barışmalarıyla Gına Getiren Wanda - Icardi Çiftini Diline Dolayan Kişiler

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Ayrılıp Barışmalarıyla Gına Getiren Wanda - Icardi Çiftini Diline Dolayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.11.2024 - 16:12

Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi'yi futbolu aktif olarak takip etmeyenler bile tanıyor. Arjantinli yıldızın takımının son iki şampiyonluğuna katkısı kadar Wanda Nara'yla toksik hale gelen ilişkileri de Arjantin basını olsun Türk basını olsun herkesin odak noktasında. Sakatlığından uzun süre dönmesi beklenmeyen Mauro ise soluğu Wanda Nara'nın yanında Arjantin'de aldı. Avukatlar, rapçiler, karakollar derken pek çok kaotik olay yaşandı. Amiyane tabiriyle cono kavgasına dönen süreç hakkında birkaç kelam goygoy yapmak isteyenler de oldu.

Geçtiğimiz gün şöyle bir olayın yaşanması elbette timeline'da da yoğun bir şekilde konuşuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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