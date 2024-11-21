Ne Yapmaya Çalışıyor? Wanda Nara Icardi'nin Kendisine Attığı Bir Mesajı Yeniymiş Gibi Yayınladı
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Ne Yapmaya Çalışıyor? Wanda Nara Icardi'nin Kendisine Attığı Bir Mesajı Yeniymiş Gibi Yayınladı
Türk futbol tarihinde bu kadar olaylı geçen bir birlikteliğe şahit olmadık desek yeridir. Wanda Nara, Icardi'nin evine gitti. Sosyal medyadan art arda açıklamalar geldi. Yakın zamanda boşanması beklenen ikilinin süreci nasıl sonlandıracağı merak konusu. İşte detaylar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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