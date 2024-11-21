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Ne Yapmaya Çalışıyor? Wanda Nara Icardi'nin Kendisine Attığı Bir Mesajı Yeniymiş Gibi Yayınladı

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Ne Yapmaya Çalışıyor? Wanda Nara Icardi'nin Kendisine Attığı Bir Mesajı Yeniymiş Gibi Yayınladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.11.2024 - 10:15

Türk futbol tarihinde bu kadar olaylı geçen bir birlikteliğe şahit olmadık desek yeridir. Wanda Nara, Icardi'nin evine gitti. Sosyal medyadan art arda açıklamalar geldi. Yakın zamanda boşanması beklenen ikilinin süreci nasıl sonlandıracağı merak konusu. İşte detaylar 👇

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Kriz bitmek bilmiyor

Kriz bitmek bilmiyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile boşanmanın eşiğinde. Çift, son günlerde gündemden düşmezken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yine dikkat çekmeyi başardı.

"Evimde durup beni taciz etti"

"Evimde durup beni taciz etti"

Golcü futbolcu, Wanda Nara'nın evine geldiğini belirterek şunları dedi:

'Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti. Buna ne isim veriyoruz, hangi başlığı koyuyoruz?'

Icardi'nin kendisine attığı bir mesajı yeniymiş gibi paylaştı, Icardi'den cevap gelince sildi

Icardi'nin kendisine attığı bir mesajı yeniymiş gibi paylaştı, Icardi'den cevap gelince sildi

  • Nara: Ve eğer ailenle dalga geçmeye devam edersen, hayatını ömür boyu doğrudan mahvedeceğim.

  • Icardi: Wandixxxx biraz eski sohbet 😂,15 Eylül 2022

31 yaşındaki oyuncunun eşini 'AA Wan' diye kaydetmesi de sosyal medya da çok konuşuldu.

Arjantinli futbolcu, son olarak "Sen değişmezsen hiçbir şey değişmez" notuyla saçlarını tekrar sarıya boyattığını duyurdu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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