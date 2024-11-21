Suudi Arabistan'da Paraya Para Demeyen Neymar Yeni Bir Ev Satın Aldı!
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Suudi Arabistan'da Paraya Para Demeyen Neymar Yeni Bir Ev Satın Aldı!
Dünyaca ünlü futbolcular sadece sahada değil, yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Lüks mülkler, ada satın alımları ve yenilikçi projeler, yıldız isimlerin tercih ettikleri arasında. Neymar da bu geleneği bozmayanlardan biri olarak yine sahneye çıktı. Kariyeri adına nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken Suudi Arabistan'dan ev satın aldı. İşte detaylar 👇
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Sakatlıklardan kurtulamadı, futbol oynamayı unuttu
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Yatırımlarına bir yenisini daha ekledi
43 milyon sterlin ödedi
Yatırımları sadece Suudi Arabistan'la sınırlı değil
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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