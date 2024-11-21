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Suudi Arabistan'da Paraya Para Demeyen Neymar Yeni Bir Ev Satın Aldı!

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Suudi Arabistan'da Paraya Para Demeyen Neymar Yeni Bir Ev Satın Aldı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.11.2024 - 09:02

Dünyaca ünlü futbolcular sadece sahada değil, yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Lüks mülkler, ada satın alımları ve yenilikçi projeler, yıldız isimlerin tercih ettikleri arasında. Neymar da bu geleneği bozmayanlardan biri olarak yine sahneye çıktı. Kariyeri adına nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken Suudi Arabistan'dan ev satın aldı. İşte detaylar 👇

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Sakatlıklardan kurtulamadı, futbol oynamayı unuttu

Sakatlıklardan kurtulamadı, futbol oynamayı unuttu

Brezilyalı yıldız Neymar, geçtiğimiz günlerde çapraz bağ sakatlığını atlatarak yeniden sahalara dönmüştü. Al Hilal formasıyla bu sezon şu ana kadar iki maçta boy gösteren yıldız, 4 Kasım'da oynanan Esteghlal maçının son dakikalarında sahayı acı içinde terk etmişti. Yaklaşık 1,5 ay formasından uzak kalacağı belirtilmişti.

Yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Sezon sonunda Suudi ekibiyle sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu, kariyerine dair belirsizliklere rağmen, Suudi Arabistan'da büyük bir yatırıma imza attı.

43 milyon sterlin ödedi

43 milyon sterlin ödedi

İngiliz basınından Sun Sport’un haberine göre Neymar, Riyad’daki lüks Bugatti Residence'ta 43 milyon sterlin değerinde bir çatı katı daire satın aldı. Şehir manzarasına hakim olan bu daire, kişisel bir havuz ve araçlarını çatıya çıkarma imkanı sunan yenilikçi bir sistemle donatılmış durumda. Bugatti’nin ilk konut projesi olan bu projede, Neymar’ın satın aldığı çatı katına doğrudan araçla çıkılabilecek bir asansör yer alıyor.

Yatırımları sadece Suudi Arabistan'la sınırlı değil

Yatırımları sadece Suudi Arabistan'la sınırlı değil

Brezilya’da da lüks bir yaşam alanına sahip olan yıldız futbolcu, ekim ayının başlarında 7 milyon sterlin karşılığında ülkesinde kendine özel bir ada satın almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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