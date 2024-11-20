Montella Görevini Bırakırsa A Milli Takım'ın Başına Kim Geçmeli?
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Montella Görevini Bırakırsa A Milli Takım'ın Başına Kim Geçmeli?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, gruptaki son maçında Karadağ'a konuk oldu. Ay-yıldızlılar, rakibine 3-1 mağlup olarak A Ligi'ne direkt olarak adını yazdırma fırsatını kaçırdı. Grubunu ikinci basamakta noktaladı. Teknik direktör Montella, bu mağlubiyetle sosyal medyada büyük tepki çekti. Yerine yeni bir isim gelmesi gerektiği belirtildi.
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Montella, görevini bırakırsa A Milli Takım sizce kime emanet edilmeli?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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