Forması Adeta Renk Değiştirdi: Arda Güler Karadağ Maçında Çamurdan Nasibini Aldı
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Forması Adeta Renk Değiştirdi: Arda Güler Karadağ Maçında Çamurdan Nasibini Aldı
A Milli Takımımız, mutlak puanla ayrılması gereken Karadağ maçından eli boş döndü. Alınan 3-1'lik yenilgiyle bir üst lige direkt olarak yükselme fırsatı kaçtı. Şaşkınlık yaratan sonuçta, hava şartları, zemin de etkili oldu. Yoğun yağmur altında oynanan maçta, sahada top sürmek bir hayli zorlu. Futbolcular, her adımında çamurla karşı karşıya kaldı. Arda Güler'in forması sosyal medyada epey konuşuldu.
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UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçında Karadağ'a konuk olan Türkiye, puanın kesin gözüyle bakıldığı mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
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Ev sahibi, iddiası olmamasına, C Ligi'ne düşmesi kesinleşmesine rağmen etkili bir oyun ortaya koydu. 3-1'lik skorla altıncı maçta ilk puanlarına ulaştı.
Karşılaşmaya dakikalar geçtikçe hızını artıran yağış damga vurdu. Ay-yıldızlı futbolcular, çamura dönen zeminde golü bulmakta zorlanınca yenilgi kaçınılmaz oldu.
Arda Güler, 8.4 reyting ile maçın en iyisi olurken formasının son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte Arda'nın formasının son hali ve kendisine dair gelen yorumlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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