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Karadağ Yenilgisi Sonrası Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Fatih Terim Çağrısı!

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Karadağ Yenilgisi Sonrası Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Fatih Terim Çağrısı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.11.2024 - 09:37

Ülkemizden yıllar önce ayrılsa da Türkiye'deki futbol gündemini asla kaçırmayan Galatasaraylı Felipe Melo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncu, A Milli Takım'ın Fatih Terim ile daha başarılı olacağını dile getirdi. Terim, son olarak 2013 - 2017 yılları arasında ay-yıldız ekibimizin başında yer almıştı. İşte detaylar 👇

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında sahaya liderlik umutlarıyla çıkan A Milli Takım, Karadağ deplasmanında istediği sonucu alamadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında sahaya liderlik umutlarıyla çıkan A Milli Takım, Karadağ deplasmanında istediği sonucu alamadı.

Karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan milliler, Galler'in İzlanda karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle birlikte grubu lider tamamlama ve direkt olarak A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti.

Karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan milliler, Galler'in İzlanda karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle birlikte grubu lider tamamlama ve direkt olarak A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti.

Bu hayal kırıklığının ardından gözler, eski Galatasaray yıldızı Felipe Melo'nun yaptığı paylaşımda toplandı.

Bu hayal kırıklığının ardından gözler, eski Galatasaray yıldızı Felipe Melo'nun yaptığı paylaşımda toplandı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabında eski teknik direktörü Fatih Terim'in Montella'nın yerine geçmesi gerektiğini belirten ifade kullandı: "Çare Terim." 👇

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabında eski teknik direktörü Fatih Terim'in Montella'nın yerine geçmesi gerektiğini belirten ifade kullandı: "Çare Terim." 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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