onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.11.2024 - 15:27

UEFA Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada noktalayan Mili Takım'ın, 2026 yılında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılmak için boy göstereceği Avrupa Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz organizasyona ikinci torbadan katılacak. Gruplar, 13 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak. Peki Türkiye'nin rakipleri kimler olabilir? İşte detaylar. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk kez 48 takımla düzenlenecek.

İlk kez 48 takımla düzenlenecek.

Yıllardır 32 takımla oynana Dünya Kupası'na 2026 yılında 48 ülke gidecek. Avrupa'dan dev organizasyona katılacak takım sayısı, 13'ten 16'ya çıktı.

Elemelerden lider çıkanlar direkt katılım hakkı elde edecek.

Elemelerden lider çıkanlar direkt katılım hakkı elde edecek.

Turnuvaya doğrudan katılım hakkı, 12 grupta yer alan takımların birincilerine verilecek. Geriye kalan dört takım ise farklı bir süreçle belirlenecek. 12 grubun ikincileri ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi performansı gösteren dört grup birincisi, toplamda 16 takımlık bir play-off aşamasında mücadele edecek.

13 Aralık'ta kura ile grupların belli olacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde torbalar 👇

13 Aralık'ta kura ile grupların belli olacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde torbalar 👇

Bu haberler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın