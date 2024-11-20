A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!
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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!
UEFA Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada noktalayan Mili Takım'ın, 2026 yılında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılmak için boy göstereceği Avrupa Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz organizasyona ikinci torbadan katılacak. Gruplar, 13 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak. Peki Türkiye'nin rakipleri kimler olabilir? İşte detaylar. 👇
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İlk kez 48 takımla düzenlenecek.
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Elemelerden lider çıkanlar direkt katılım hakkı elde edecek.
13 Aralık'ta kura ile grupların belli olacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde torbalar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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