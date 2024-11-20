Galatasaray Maçına Giderken Kazada Hayatını Kaybeden Yiğit'in Kalbi Fenerbahçeli Berat'a Nakledildi

'Yiğit'imize Allahtan rahmet diliyorum. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Onlar bizlere umut oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En kısa sürede çocuğumuz tedavi sürecini tamamladıktan sonra ailenin yanına gidip bir araya gelmek istiyoruz. Oğlumun bundan sonra bir ailesi daha oldu. Ben öğrendim ki Yiğit Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in ikonik maskesini istemiş babasından. Maskeyi alamadan o üzücü trafik kazasını geçirmişler Balıkesir'de. Ben Berat'ımı kucağıma aldıktan sonra Victor Osimhen'in maskesi ile birlikte aileye sarılmayı umut ediyorum. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak.

İnşallah bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. Yiğit'in babasının bir ricası vardı bizden; 'Berat bundan sonra Galatasaraylı olabilir zorlama yok' dedi. Tabii ki zorlamayacağım bunu söyleyeyim. İnşallah sağ salim sağlığına kavuşsun, ailesinin yanına Osimhen'in maskesi ile gideceğiz. Evlat hasretini bir nebze olsun gidermeleri için elimizden geleni yapacağız.Telefonla duygusal bir görüşme yaptık. Hem aynı acıları paylaştık, kendileri de biraz olsun bizim sevincimize ortak olmaya çalıştı. Böyle karışık bir duygumuz vardı. Gerçekten bu kararı vermek zor. O kısa sürede karar vermek zor. Ben herkese seslenmek istiyorum. Organ nakline insanların duyarlı olmasını diliyorum. Burada bekleyen binlerce aile var. Umutla bekleyen aileler var'