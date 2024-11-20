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Galatasaray Maçına Giderken Kazada Hayatını Kaybeden Yiğit'in Kalbi Fenerbahçeli Berat'a Nakledildi

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Galatasaray Maçına Giderken Kazada Hayatını Kaybeden Yiğit'in Kalbi Fenerbahçeli Berat'a Nakledildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.11.2024 - 14:06

Galatasaray’ın Tottenham maçını izlemek için Bodrum’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan ve trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt, bir mucizeye vesile oldu. Yiğit’in kalbi, Ankara’da kalp yetmezliği tedavisi gören 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı’ya nakledildi. Muhammed Berat, Yiğit’in kalbiyle yeni bir hayata başladı. Baba Osman Namlı, “Bundan sonra inşallah bir kalpte iki takım yaşayacak” dedi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Serkan Kurt, 7 Kasım’da oğlu Yiğit Kurt ile birlikte Galatasaray-Tottenham maçını izlemek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı. Ancak Balıkesir’in Susurluk ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Serkan Kurt, 7 Kasım’da oğlu Yiğit Kurt ile birlikte Galatasaray-Tottenham maçını izlemek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı. Ancak Balıkesir’in Susurluk ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi.

Serkan Kurt’un kullandığı otomobil, bir TIR’la çarpıştı. Kazada yaralanan baba ve oğul, hızla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt tedavisinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 9 yaşındaki Yiğit, 12 Kasım'da hayatını kaybetti.

Serkan Kurt’un kullandığı otomobil, bir TIR’la çarpıştı. Kazada yaralanan baba ve oğul, hızla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt tedavisinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 9 yaşındaki Yiğit, 12 Kasım'da hayatını kaybetti.

Galatasaray Spor Okulu’nda futbol oynayan Yiğit’in ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı alarak büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

Galatasaray Spor Okulu’nda futbol oynayan Yiğit’in ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı alarak büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

Yiğit’in kalbi, "Hipoplastik Sol Kalp Sendromu" (HLHS) tedavisi gören 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı’ya hayat oldu.

Yiğit’in kalbi, "Hipoplastik Sol Kalp Sendromu" (HLHS) tedavisi gören 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı’ya hayat oldu.

Baba Osman Namlı Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

Baba Osman Namlı Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

'Yiğit'imize Allahtan rahmet diliyorum. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Onlar bizlere umut oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En kısa sürede çocuğumuz tedavi sürecini tamamladıktan sonra ailenin yanına gidip bir araya gelmek istiyoruz. Oğlumun bundan sonra bir ailesi daha oldu. Ben öğrendim ki Yiğit Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in ikonik maskesini istemiş babasından. Maskeyi alamadan o üzücü trafik kazasını geçirmişler Balıkesir'de. Ben Berat'ımı kucağıma aldıktan sonra Victor Osimhen'in maskesi ile birlikte aileye sarılmayı umut ediyorum. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak.

İnşallah bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. Yiğit'in babasının bir ricası vardı bizden; 'Berat bundan sonra Galatasaraylı olabilir zorlama yok' dedi. Tabii ki zorlamayacağım bunu söyleyeyim. İnşallah sağ salim sağlığına kavuşsun, ailesinin yanına Osimhen'in maskesi ile gideceğiz. Evlat hasretini bir nebze olsun gidermeleri için elimizden geleni yapacağız.Telefonla duygusal bir görüşme yaptık. Hem aynı acıları paylaştık, kendileri de biraz olsun bizim sevincimize ortak olmaya çalıştı. Böyle karışık bir duygumuz vardı. Gerçekten bu kararı vermek zor. O kısa sürede karar vermek zor. Ben herkese seslenmek istiyorum. Organ nakline insanların duyarlı olmasını diliyorum. Burada bekleyen binlerce aile var. Umutla bekleyen aileler var'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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