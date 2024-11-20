Galatasaray Maçına Giderken Kazada Hayatını Kaybeden Yiğit'in Kalbi Fenerbahçeli Berat'a Nakledildi
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Galatasaray Maçına Giderken Kazada Hayatını Kaybeden Yiğit'in Kalbi Fenerbahçeli Berat'a Nakledildi
Galatasaray’ın Tottenham maçını izlemek için Bodrum’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan ve trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt, bir mucizeye vesile oldu. Yiğit’in kalbi, Ankara’da kalp yetmezliği tedavisi gören 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı’ya nakledildi. Muhammed Berat, Yiğit’in kalbiyle yeni bir hayata başladı. Baba Osman Namlı, “Bundan sonra inşallah bir kalpte iki takım yaşayacak” dedi.
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Serkan Kurt, 7 Kasım’da oğlu Yiğit Kurt ile birlikte Galatasaray-Tottenham maçını izlemek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı. Ancak Balıkesir’in Susurluk ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi.
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Serkan Kurt’un kullandığı otomobil, bir TIR’la çarpıştı. Kazada yaralanan baba ve oğul, hızla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt tedavisinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 9 yaşındaki Yiğit, 12 Kasım'da hayatını kaybetti.
Galatasaray Spor Okulu’nda futbol oynayan Yiğit’in ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı alarak büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.
Yiğit’in kalbi, "Hipoplastik Sol Kalp Sendromu" (HLHS) tedavisi gören 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı’ya hayat oldu.
Baba Osman Namlı Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, şunları söyledi:
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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