Cümle Aleme Rezil Etmişti: Wanda Nara İşini Icardi'den Kıskanıp Linçlettirdiği China Suarez'e mi Kaptırdı?

Icardi ve Wanda Nara kaosu milli mesele haline geldi biliyorsunuz... Aylardır boşanmakla boşanmamak arasında giden toksik ikili nihayet boşanmaya karar verdi. Wanda, Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle yeni bir aşka yelken açtı. Icardi de önce bir geri kazanma çabasına girse de saldı artık. Biz öyle umuyorduk yani. Ta ki dün 'Wanda beni taciz ediyor' hikayesi paylaşıp aynı evde kahkahalarla takıldıklarını görene kadar. Icardi bu bir şey olur da dönerse Wanda'yı kollarını açıp da karşılar ona şüphe yok fakat bugün mevzumuz farklı. Arjantin magazininde dolaşan iddiaya göre meşhur Bake-Off programının sunucusu Wanda Nara'nın yaşanan çirkinliklerin ardından çektiği tepki yüzünden programdan alınması ve yerine düşmanı diyebileceğimiz birinin geçirilmesi bekliyor. Kim mi? Sizi şöyle alalım 👇