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Cümle Aleme Rezil Etmişti: Wanda Nara İşini Icardi'den Kıskanıp Linçlettirdiği China Suarez'e mi Kaptırdı?

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Cümle Aleme Rezil Etmişti: Wanda Nara İşini Icardi'den Kıskanıp Linçlettirdiği China Suarez'e mi Kaptırdı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.11.2024 - 19:38

Icardi ve Wanda Nara kaosu milli mesele haline geldi biliyorsunuz... Aylardır boşanmakla boşanmamak arasında giden toksik ikili nihayet boşanmaya karar verdi. Wanda, Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle yeni bir aşka yelken açtı. Icardi de önce bir geri kazanma çabasına girse de saldı artık. Biz öyle umuyorduk yani. Ta ki dün 'Wanda beni taciz ediyor' hikayesi paylaşıp aynı evde kahkahalarla takıldıklarını görene kadar. Icardi bu bir şey olur da dönerse Wanda'yı kollarını açıp da karşılar ona şüphe yok fakat bugün mevzumuz farklı. Arjantin magazininde dolaşan iddiaya göre meşhur Bake-Off programının sunucusu Wanda Nara'nın yaşanan çirkinliklerin ardından çektiği tepki yüzünden programdan alınması ve yerine düşmanı diyebileceğimiz birinin geçirilmesi bekliyor. Kim mi? Sizi şöyle alalım 👇

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Sürekli bir gel git yaşayan ve inatla bizi kaoslarının içine sürükleyen Wanda Nara'yla Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi aylardır "boşanma" haberleriyle gündemi meşgul ediyor.

Sürekli bir gel git yaşayan ve inatla bizi kaoslarının içine sürükleyen Wanda Nara'yla Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi aylardır "boşanma" haberleriyle gündemi meşgul ediyor.

Bugüne dek birçok çirkinliğine şahit olduğumuz aşk, nihayetinde büyük bir kopmanın eşiğine geldi. Icardi boşanmaya sıcak bakmayıp ayak direse de Wanda pek kararlı çıktı.

Bugüne dek birçok çirkinliğine şahit olduğumuz aşk, nihayetinde büyük bir kopmanın eşiğine geldi. Icardi boşanmaya sıcak bakmayıp ayak direse de Wanda pek kararlı çıktı.

Hatta o kadar ki boşanmayı falan da bekleyemedi kendisi. Kendini, daha önce de Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante'nin kollarına attı. Önce Cadılar Bayramı'nda sarmaş dolaş yakalanan ikili, sonra da canlı yayında yarınlar yokmuşçasına öpüştü.

Hatta o kadar ki boşanmayı falan da bekleyemedi kendisi. Kendini, daha önce de Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante'nin kollarına attı. Önce Cadılar Bayramı'nda sarmaş dolaş yakalanan ikili, sonra da canlı yayında yarınlar yokmuşçasına öpüştü.

Wanda, Arjantin'de elinde birçok işle ve yeni aşkıyla hayatına devam etmeye karar verdi. Icardi'nin başına da koca bir nafaka krizi kaldı. Wanda, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini talep etti.

Wanda, Arjantin'de elinde birçok işle ve yeni aşkıyla hayatına devam etmeye karar verdi. Icardi'nin başına da koca bir nafaka krizi kaldı. Wanda, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini talep etti.

Kavgalar, ev basmalar falan bir sürü iddia ortaya atıldı. Hepsi ertesi gün unutuldu. Fakat dün durduk yere Icardi'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Icardi, evine gelen ve gayet de gülüşüp takıldığı Wanda'nın hallerini "2 saattir beni taciz ediyor" notuyla paylaştı.

Kavgalar, ev basmalar falan bir sürü iddia ortaya atıldı. Hepsi ertesi gün unutuldu. Fakat dün durduk yere Icardi'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Icardi, evine gelen ve gayet de gülüşüp takıldığı Wanda'nın hallerini "2 saattir beni taciz ediyor" notuyla paylaştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Anlayacağınız yine ne yapıyorlar, ne demeye çalışıyorlar bir gram anlamadık. Fakat bugün bu yaşananlardan dolayı gerçekleşeceği iddia edilen bomba bir iddayla geldik! Wanda Nara uzun bir süredir, meşhur Bake-Off programının sunucu koltuğunda oturuyor biliyorsunuz.

Anlayacağınız yine ne yapıyorlar, ne demeye çalışıyorlar bir gram anlamadık. Fakat bugün bu yaşananlardan dolayı gerçekleşeceği iddia edilen bomba bir iddayla geldik! Wanda Nara uzun bir süredir, meşhur Bake-Off programının sunucu koltuğunda oturuyor biliyorsunuz.

Gelirinin büyük bir kısmını bu programdan kazanan Wanda Nara'nın, yaşanan çirkin olaylar ışığında çektiği tepki sebebiyle aynı bir Türk markasında da yaşandığı gibi "işten çıkarılma" meselesiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor.

Gelirinin büyük bir kısmını bu programdan kazanan Wanda Nara'nın, yaşanan çirkin olaylar ışığında çektiği tepki sebebiyle aynı bir Türk markasında da yaşandığı gibi "işten çıkarılma" meselesiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor.

İşi ilginçleştiren şey, kendisi yerine getirileceği iddia edilen isim! Aşağıdaki hanımefendinin adı China Suarez. Icardi'ye düşkün olanlar bilir China Suarez'in bir hikayesi var bu toksik aşkta.

İşi ilginçleştiren şey, kendisi yerine getirileceği iddia edilen isim! Aşağıdaki hanımefendinin adı China Suarez. Icardi'ye düşkün olanlar bilir China Suarez'in bir hikayesi var bu toksik aşkta.

Birkaç yıl önce Icardi, takip etmediği China Suarez'in fotoğraflarını beğenmişti. China Suarez'i takip eden Wanda Nara bu beğeniyi gördükten sonra kıyamet kopmuştu.

Birkaç yıl önce Icardi, takip etmediği China Suarez'in fotoğraflarını beğenmişti. China Suarez'i takip eden Wanda Nara bu beğeniyi gördükten sonra kıyamet kopmuştu.

Wanda önce Instagram hikayelerinde önce ailesinin fotoğraflarını, ardından 'O kadın için aileni mahvettin!' yazısını paylaştı.

Wanda önce Instagram hikayelerinde ailesinin fotoğraflarını, ardından 'O o**spu için aileni mahvettin!' yazısını paylaşmıştı.

Wanda önce Instagram hikayelerinde ailesinin fotoğraflarını, ardından 'O o**spu için aileni mahvettin!' yazısını paylaşmıştı.
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Bir saçma detay daha ekleyelim; China Suarez, Wanda'nın şu an ikinci kez aşk yaşadığı L-Gante'nin de eski sevgilisiydi...

Bir saçma detay daha ekleyelim; China Suarez, Wanda'nın şu an ikinci kez aşk yaşadığı L-Gante'nin de eski sevgilisiydi...

Toksik aşıkları 2021'de boşanmaya götüren olay da tam olarak buydu. Wanda, o zamanlar artık ne kadar aşıksa bu yaşananla aklını kaybetmişti. Yani iddialar doğruysa ve gerçekten Bake-Off'tan çıkarılıp yerine China Suarez getirilecekse daha çok Arjantin dramı izleyeceğiz, hazır olun!

Toksik aşıkları 2021'de boşanmaya götüren olay da tam olarak buydu. Wanda, o zamanlar artık ne kadar aşıksa bu yaşananla aklını kaybetmişti. Yani iddialar doğruysa ve gerçekten Bake-Off'tan çıkarılıp yerine China Suarez getirilecekse daha çok Arjantin dramı izleyeceğiz, hazır olun!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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