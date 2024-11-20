Wanda Nara'ya İhanet Etmiş mi? Icardi'yle Aşk Yaşadığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Açıklama Geldi!
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Wanda Nara'ya İhanet Etmiş mi? Icardi'yle Aşk Yaşadığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz saatlerde Wanda Nara ve Icardi'nin bitmek bilmeyen kaosuna yeni bir detay eklenmişti. Bir magazin programında Icardi hakkında şok bir iddia ortaya atılmış, Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı dedikodusu dönmeye başlamıştı. Ne Wanda Nara ne Icardi konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı, aksine dalga geçer gibi beraber videolar paylaştılar. Selin Ciğerci ise geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online'dan Akif Yaman tarafından görüntülendi. Icardi'yle aşk iddialarına da cevap verdi.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile beraber toksik aşkın kitabını yazdığı eşi Wanda Nara, aylardır gündemi boşanmak ve boşanamamak arasında geçen sancılı ikilemle meşgul ediyor biliyorsunuz.
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Aşkın sonuna nihayet geçtiğimiz haftalarda geldik. Wanda Nara, Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante ile bir kez daha aldattı. Cadılar Bayramı'nda sarmaş dolaş yakalanan çift, aşk yaşadığını inkar etmedi aksine canlı yayında öpüşmeye karar verdiler.
Ardından enteresan olaylar silsilesi bitmedi tabii. L-Gante ne hikmetse Fenerbahçeli oldu çıktı, Icardi'yi kudurtmak için elinden gelen ne varsa yaptı, canlı yayınlarda Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de konser vereceğini duyurdu.
Wanda Nara ve L-Gante meselesinden baydık ve kapattık derken Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir magazin programında Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edildi.
Pek hızlı oldu ama Selin Ciğerci, geçtiğimiz dakikalarda @muhabironline'dan Akif Yaman tarafından görüntülendi. Icardi'yle aşk dedikodularına da cevap verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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