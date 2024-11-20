Gerçeklik Payı Olabilir mi? Aşk Acısı Çeken Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle Aldattığı İddia Edildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gerçeklik Payı Olabilir mi? Aşk Acısı Çeken Icardi'nin Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle Aldattığı İddia Edildi
Wanda Nara ve Icardi'nin bitmek bilmeyen kaosuna geçtiğimiz saatlerde yeni bir detay daha eklendi. Nafaka krizi ve boşanma davasının detaylarıyla sık sık gündeme oturan ikilinin toksik aşkında Icardi tarafından dahil edilen bir üçüncü kişi daha olduğu iddia edildi. İddia sahibi magazin programı, Icardi'nin de masum olmadığını, Wanda Nara'yı Selin Ciğerci'yle -evet, yanlış duymadınız- aldattığını öne sürdü.
Söz hakkı doğan Selin Ciğerci ve Icardi bağlanabilir dendi fakat kimseden ses seda çıkmadı. Buyurun, neymiş bu mesele beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süre önce sakatlanıp sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, aylardır Wanda Nara'yla olan toksik aşkıyla gündemde biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edilen çiftimize başta inanmasak da, -çünkü defalarca kez çıktı bu haberler- haberler doğru çıktı. Icardi değilse de Wanda net bir dille boşanmanın son kararı olduğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi'nin Arjantin'e Wanda'nın peşinden gitmesi falan derken "bunlar yine barışır" diyorduk ki Wanda'dan ağır bir sevdanın son vuruşu geldi.
Daha önce de Icardi'yi aldattığı ünlü rapçiyle Cadılar Bayramı'nda sarmaş dolaş yakalanan Wanda Nara, akabinde aşkı kabul edip dudak dudağa canlı yayınlar açtı. Hatta bu yeni çift öyle bir havalara girdi ki Fenerbahçe reklamı yaparak Icardi'yi ve tüm GS'lileri tetikleyecek hareketlerde bulundu.
Boşanmamak için elinden geleni yapsa da başarılı olamayan, gözü Wanda'dan başka bir şey görmeyen ve hatta yine gelse yine affedeceğinden emin olduğumuz Icardi, en son Wanda Nara'nın 38.5 milyon euro nafaka talebiyle konuşulmuştu.
Bir magazin programında, aşk acısı çeken Icardi'nin çok da masum olmadığı, Wanda Nara'yı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın