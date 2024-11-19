Viral Olan Videodaki Siyah Kostümlü Adam Kendisine Benzetilince Asabı Bozulan Can Bonomo Lafını Esirgemedi!
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Viral Olan Videodaki Siyah Kostümlü Adam Kendisine Benzetilince Asabı Bozulan Can Bonomo Lafını Esirgemedi!
Sosyal medya platformlarında viral olan 'siyah kostümlü adam' videosu Can Bonomo'ya kadar uzandı. Bir kullanıcının tuhaf dans figürleri sergileyen simsiyah salaş kostümlü adamı Can Bonomo'ya benzetmesi üzerine ünlü şarkıcı da mesele dahil oldu. Tepki gösteren Can Bonomo, lafını esirgemedi.
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Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gündür sosyal medyada siyah ve salaş kostümlü bir adamın enteresan figürlerle yaptığı dans videosu dolaşıyor. Kimilerinin tedirgin edici bulduğu video, kimilerinin de günlerdir goygoy malzemesi haline gelmiş durumda!
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Şimdi gelelim konunun Can Bonomo'ya uzanan ve bir miktar da asabını bozan kısmına...
Hayatımıza girdiği günden beri şarkılarıyla olduğu kadar salaş, kendine has marjinal kombinlerinin yanında tuhaf dans figürleriyle de gündem olan Can Bonomo'yu bugüne denk bu tarz başan aşağı siyah ve şapkalı kombinlerle çok gördük biliyorsunuz.
E bir de üstüne bu videodaki adamın dans figürleri Can Bonomo'nunkileri andırınca benzetmeler gecikmedi tabii.
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@sacmasapanmp4 adlı kullanıcının yaptığı yorumu gören Can Bonomo tepkisiz kalmadı. Asabı bir miktar bozulmuş olacak ki tepki gösterdi kendisi.
Siz ne diyorsunuz? Sizce benziyorlar mı yoksa Can Bonomo'nun da vurgulamaya çalıştığı üzere gereksiz bir benzetme mi olmuş?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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