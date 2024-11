Viral Olan Videodaki Siyah Kostümlü Adam Kendisine Benzetilince Asabı Bozulan Can Bonomo Lafını Esirgemedi!

Sosyal medya platformlarında viral olan 'siyah kostümlü adam' videosu Can Bonomo'ya kadar uzandı. Bir kullanıcının tuhaf dans figürleri sergileyen simsiyah salaş kostümlü adamı Can Bonomo'ya benzetmesi üzerine ünlü şarkıcı da mesele dahil oldu. Tepki gösteren Can Bonomo, lafını esirgemedi.