Neler Gördük Neler: Üstünden Seneler Geçse de "Bu Neydi Şimdi Ya?" Dedirten Ünlü Gafları!

Ünlüler dünyası dediğimiz aslında çok göz önünde çok hataya, kusura açık bir dünya! Bizimle hayatlarının her bir detayını isteyerek veya istemeyerek paylaşan ünlülerimiz kimi zaman olay açıklamalara, gaflara, sürç-ü lisanlara imza atabiliyor. Günümüzde de sıklıkla yaşanıyor ona şüphe yok fakat bazıları var ki üstünden 40 sene de geçse 40.000 sene de geçse unutulacak gibi değiller!

Hazırsanız gelin, @yesilcamgunlugu adlı X hesabının viral olan flood'una beraber göz atalım ve şöyle temiz bir nostalji yaşayalım! 🥹