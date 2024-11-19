Neler Gördük Neler: Üstünden Seneler Geçse de "Bu Neydi Şimdi Ya?" Dedirten Ünlü Gafları!
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Neler Gördük Neler: Üstünden Seneler Geçse de "Bu Neydi Şimdi Ya?" Dedirten Ünlü Gafları!
Ünlüler dünyası dediğimiz aslında çok göz önünde çok hataya, kusura açık bir dünya! Bizimle hayatlarının her bir detayını isteyerek veya istemeyerek paylaşan ünlülerimiz kimi zaman olay açıklamalara, gaflara, sürç-ü lisanlara imza atabiliyor. Günümüzde de sıklıkla yaşanıyor ona şüphe yok fakat bazıları var ki üstünden 40 sene de geçse 40.000 sene de geçse unutulacak gibi değiller!
Hazırsanız gelin, @yesilcamgunlugu adlı X hesabının viral olan flood'una beraber göz atalım ve şöyle temiz bir nostalji yaşayalım! 🥹
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O dönemki lakabıyla Küçük Emrah, hayatını 1791 yılında kaybeden efsane Mozart hakkında "keşke duymasaydık" dediğimiz bir açıklama yapmıştı. Entelektüelliğini konuşturan küçük Emrah, “Mozart’ı pek dinlemiyorum ama Türkiye’ye gelirse konserine kesinlikle katılırım” demişti.
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İki kelimenin aynı anlama geldiğini kavrayaman Asena, istesek de unutamayacağımız "Salak olabilirim ama aptal asla!" çıkışıyla afallatmıştı.
Halit Kıvanç, bir programda Ajda Pekkan'ı anons ederken "Evet, şimdi de huzurlarınıza İstanbul’un en eski anıtlarından birini, Ajda Pekkan’ı çağırıyorum" demiş, bizi güldürmüş, Ajda'yı muhtemelen sinirlendirmişti.
Rahmetli gazeteci Mehmet Ali Birand azimle koltuğa oturan bir bebeğin videosunu izlerken, “P*ç kurusu nasıl da oturdu, değil mi?” diyerek izleyenleri hem şaşırtmış hem de güldürmüştü.
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Beyaz Show'a konuk olan Ata Demirer, seyircinin "Kız arkadaşınız var mı?" sorusuna 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir cevap vermiş, "Vercen mi?" demişti.
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O Ses Türkiye'de kendini Dersimli olarak tanıtan yarışmacıya, "“Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim" diyerek coğrafya bilgisinin sıfır olduğunu kanıtlamıştı.
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Bir dönem NTV'de spor spikerliği yapan Mutlu Ulusoy'un Schweinsteiger'ın adını yanlış telaffuz ettikten sonra "Kırmızı Şeytanlar" derken kendinden geçtiği anlar resmen olay yaratmıştı.
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Ferrari'siyle görüntülendiği için "Ferrari'niz hayırlı olsun" diyen muhabire, "Sen nereden göreceksin Feraye'yi?" diyen Kaya Çilingiroğlu, ayaküstü Hülya Avşar'ı aldattığını ağzından kaçırıvermişti.
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Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 4-1 mağlup oldukları Kayserispor maçı sonrasında verdiği röportajda izleyen herkesi şaşkınlığa uğratan bir analizde bulunmuştu.
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Uzaylımız Mustafa Topaloğlu, Okan Bayülgen'e konuk olduğu gün konuyu dağıtan Tayfun Duygulu'yu fena bozmuştu.
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Ana haber spikeri Mustafa Yenigün, canlı yayında Suriye sınırındaki durumu anlatmak ve göç kelimesini telaffuz etmek isterken işler karışmış, "Suriye sınırımızda yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir gö* korkusu başladı" cümlesi ağzından dökülmüştü.
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Yine bir Okan Bayülgen hadisesi olarak tarihe geçen mevzuda Atiye, sesi düzgün çıkmayınca sesçilere sinirlenmiş, "Sesçilerimiz sıçtı şu an" diyerek canlı yayını birbirine katmıştı.
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İbrahim Tatlıses'in vurulduğu günün ertesinde Adnan Şenses'i yayına konuk etmek isteyen NTV muhabiri, sanatçımızın adını bir miktar yanlış söylemiş, gözlerimizi belertmemize sebep olmuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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