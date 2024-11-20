Sarı Saçlarından Vazgeçti: İlk Oyunculuk Heyecanı Yaşayan Hadise'den Gala Gecesinde Radikal İmaj Değişikliği!
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Sarı Saçlarından Vazgeçti: İlk Oyunculuk Heyecanı Yaşayan Hadise'den Gala Gecesinde Radikal İmaj Değişikliği!
Sahne şovu, kombinleri ve şarkılarıyla fırtınalar estiren Hadise ilk oyunculuk deneyimini yaşadı biliyorsunuz. İlk dizisi Esas Oğlan'ın galası da bu gece gerçekleşti. Galaya biricik dostu ve rol arkadaşı Seda Bakan'la aynı elbiseyi giyerek, el ele gelen Hadise kız kardeşlik hareketiyle övgü toplarken bir küçük de şok yaşattı herkese!
Sarı saçlarına veda eden Hadise, gala gecesinde radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti! Kimileri çok beğendi, kimileri hiç yakıştıramadı ama şurası kesin; Hadise'nin yeni imajı ilk görüşte ünlü sosyal medya fenomenlerimizden birini fena andırdı!
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Konserdeki şovları, hepsi birbirinden iddialı ve olay kombinleri, şarkıları ve samimiyetiyle yıllardır sahnelerde fırtınalar estiren Hadise, geçtiğimiz aylarda bir sürpriz yaparak ilk oyunculuk deneyimini yaşamaya karar verdi biliyorsunuz.
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Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'la beraber rol aldığı dizi "Esas Oğlan" 22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak.
Belki denk gelmişsinizdir, daha dizi çıkmadan fragmanı olay olmuş, TikTok'ta yasaklanınca da Hadise'den büyük bir tepki gelmişti yaşananlara. "Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?' demişti.
Esas Oğlan'ın galası bu gece gerçekleşti! Daha dün Hadise'nin geçmişten bugüne değişimini incelemişken...
Hadise hepimize ani bir şok yaşattı! Galaya biricik dostu Seda Bakan'la aynı elbiseyi giyerek el ele giriş yapan Hadise, kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti!
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Kimileri yeni imajını inanılmaz beğendi, kimileri de gram yakıştıramadı. Fakat net olan bir şey var ki...
Binlerce kişi Hadise'yi ilk görüşte sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e benzetti!
Buyurun gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! Sonra da sözü size bırakalım❤️👇
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Ne diyorsunuz? Hadise'nin kızıl saçları hit mi git mi?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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