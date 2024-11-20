Sarı Saçlarından Vazgeçti: İlk Oyunculuk Heyecanı Yaşayan Hadise'den Gala Gecesinde Radikal İmaj Değişikliği!

Sahne şovu, kombinleri ve şarkılarıyla fırtınalar estiren Hadise ilk oyunculuk deneyimini yaşadı biliyorsunuz. İlk dizisi Esas Oğlan'ın galası da bu gece gerçekleşti. Galaya biricik dostu ve rol arkadaşı Seda Bakan'la aynı elbiseyi giyerek, el ele gelen Hadise kız kardeşlik hareketiyle övgü toplarken bir küçük de şok yaşattı herkese!

Sarı saçlarına veda eden Hadise, gala gecesinde radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti! Kimileri çok beğendi, kimileri hiç yakıştıramadı ama şurası kesin; Hadise'nin yeni imajı ilk görüşte ünlü sosyal medya fenomenlerimizden birini fena andırdı!