Hadise 'Esas Oğlan' Dizisinin Fragmanı TikTok'ta Yasaklanınca Ateş Püskürdü!
Hadise 'Esas Oğlan' Dizisinin Fragmanı TikTok'ta Yasaklanınca Ateş Püskürdü!
Hadise ve Seda Bakan'ın başrolde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı dün yayınlandı. TikTok söz konusu fragmanı cinsel içerikli bulduğu için platformdan kaldırıp yasakladı. TikTok'un bu kararına Hadise sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasak kararına ateş püskürdü. Detaylar içerikte!
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Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı dün sosyal medyada yayılmıştı. 22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz çok ses getirmiş, övgüler almıştı.
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Ancak övgülere rağmen fragman birtakım engellerle de karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformu TikTok, cinsel içerikli olduğu iddiasıyla fragmanın topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Fragmanı yayından kaldırdı.
TikTok'un söz konusu yasağına Hadise'den tepki gecikmedi. Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
Ardından şu sitem dolu sözleri dile getirdi:
Siz 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının TikTok'ta yasaklanmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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