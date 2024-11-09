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Hadise 'Esas Oğlan' Dizisinin Fragmanı TikTok'ta Yasaklanınca Ateş Püskürdü!

Hadise 'Esas Oğlan' Dizisinin Fragmanı TikTok'ta Yasaklanınca Ateş Püskürdü!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
09.11.2024 - 17:19

Hadise ve Seda Bakan'ın başrolde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı dün yayınlandı. TikTok söz konusu fragmanı cinsel içerikli bulduğu için platformdan kaldırıp yasakladı. TikTok'un bu kararına Hadise sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasak kararına ateş püskürdü. Detaylar içerikte!

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Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı dün sosyal medyada yayılmıştı. 22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz çok ses getirmiş, övgüler almıştı.

Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı dün sosyal medyada yayılmıştı. 22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz çok ses getirmiş, övgüler almıştı.

Ancak övgülere rağmen fragman birtakım engellerle de karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformu TikTok, cinsel içerikli olduğu iddiasıyla fragmanın topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Fragmanı yayından kaldırdı.

Ancak övgülere rağmen fragman birtakım engellerle de karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformu TikTok, cinsel içerikli olduğu iddiasıyla fragmanın topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Fragmanı yayından kaldırdı.

TikTok'un söz konusu yasağına Hadise'den tepki gecikmedi. Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,

TikTok'un söz konusu yasağına Hadise'den tepki gecikmedi. Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,

'Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!' diye çıkıştı.

Ardından şu sitem dolu sözleri dile getirdi:

Ardından şu sitem dolu sözleri dile getirdi:

'Şimdi yeni dizimiz “Esas Oğlan”ın fragmanı TikTok’ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri “ahlaksız” ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?'

Siz 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının TikTok'ta yasaklanmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının TikTok'ta yasaklanmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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