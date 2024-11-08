Şebnem Dönmez Medcezir Dizisindeki Unutulmaz Küfür Sahnesinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Medcezir dizisinin oyuncusu Şebnem Dönmez Ne Olursan Ol Rahat Ol programına katıldı. Dönmez katıldığı programda dizideki unutulmaz küfür sahnesi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında bu sahne için saatlerce uğraştıklarını dile getirdi. Söyleyeceği küfrü set ekibiyle birlikte hazırladığını anlattı. Detaylar içerikte!