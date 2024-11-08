Şebnem Dönmez Medcezir Dizisindeki Unutulmaz Küfür Sahnesinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
Şebnem Dönmez Medcezir Dizisindeki Unutulmaz Küfür Sahnesinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
Medcezir dizisinin oyuncusu Şebnem Dönmez Ne Olursan Ol Rahat Ol programına katıldı. Dönmez katıldığı programda dizideki unutulmaz küfür sahnesi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında bu sahne için saatlerce uğraştıklarını dile getirdi. Söyleyeceği küfrü set ekibiyle birlikte hazırladığını anlattı. Detaylar içerikte!
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Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Medcezir, Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri.
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Dizinin finalinin üzerinden 9 sene geçtiği halde bugün bile tekrarları çok izleniyor, sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor. Özellikle Asude Beylice karakterini canlandıran Şebnem Dönmez'in performansı çok beğeniliyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk oldu. Programda Medcezir'deki unutulmaz küfür sahnesinin perde arkasındaki komik detayları anlattı.
Şebnem Dönmez küfür sahnesinin nasıl ortaya çıktığı konusunda yaptığı açıklamada,
Gelin Şebnem Dönmez'in "çok sevdiğim bir sahneydi" dediği o küfür sahnesi hakkında söylediklerine birlikte kulak verelim:
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