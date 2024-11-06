Murat Yıldırım Gizli Bahçe Dizisinin Setinde Kaptan Jack Sparrow Kostümü Giyince Olanlar Oldu
Murat Yıldırım Gizli Bahçe Dizisinin Setinde Kaptan Jack Sparrow Kostümü Giyince Olanlar Oldu
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Başrollerinde Murat Yıldırım, Ebru Şahin ve Kerem Özdoğan'ın oynadığı Gizli Bahçe dizisi her hafta yeni bölümüyle NOW'da ekranlara geliyor.
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Ebru Şahin'in canlandırdığı Nazlı karakteriyle Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Demir'in hikayesi ekranlarda göz dolduruyor. Tabii dramatik manada...
Ancak görünen o ki dizinin setinde o dramatiklikten pek de eser yok! Dizinin setinde Murat Yıldırım'ın Karayip Korsanları film serisinin meşhur karakteri Kaptan Jack Sparrow'un kostümünü giydiği anlar görüntülendi.
Yıldırım'ın 'Nazliko' diye bağırarak Ebru Şahin'in yanına koşması izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.
Gelin Gizli Bahçe setindeki o komik anları hep birlikte izleyelim:
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Bonus: Jack Sparrow görse bu tepkiyi verirdi...
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