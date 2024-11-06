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Murat Yıldırım Gizli Bahçe Dizisinin Setinde Kaptan Jack Sparrow Kostümü Giyince Olanlar Oldu

Murat Yıldırım Gizli Bahçe Dizisinin Setinde Kaptan Jack Sparrow Kostümü Giyince Olanlar Oldu

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.11.2024 - 16:29

NOW kanalının yeni dizisi Gizli Bahçe'nin dizi setinde komik anlar yaşandı. Murat Yıldırım'ın Kaptan Jack Sparrow kostümü giyerek Ebru Şahin'e koşması izleyenleri güldürdü.

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Başrollerinde Murat Yıldırım, Ebru Şahin ve Kerem Özdoğan'ın oynadığı Gizli Bahçe dizisi her hafta yeni bölümüyle NOW'da ekranlara geliyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Ebru Şahin ve Kerem Özdoğan'ın oynadığı Gizli Bahçe dizisi her hafta yeni bölümüyle NOW'da ekranlara geliyor.

Ebru Şahin'in canlandırdığı Nazlı karakteriyle Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Demir'in hikayesi ekranlarda göz dolduruyor. Tabii dramatik manada...

Ebru Şahin'in canlandırdığı Nazlı karakteriyle Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Demir'in hikayesi ekranlarda göz dolduruyor. Tabii dramatik manada...

Ancak görünen o ki dizinin setinde o dramatiklikten pek de eser yok! Dizinin setinde Murat Yıldırım'ın Karayip Korsanları film serisinin meşhur karakteri Kaptan Jack Sparrow'un kostümünü giydiği anlar görüntülendi.

Ancak görünen o ki dizinin setinde o dramatiklikten pek de eser yok! Dizinin setinde Murat Yıldırım'ın Karayip Korsanları film serisinin meşhur karakteri Kaptan Jack Sparrow'un kostümünü giydiği anlar görüntülendi.

Yıldırım'ın 'Nazliko' diye bağırarak Ebru Şahin'in yanına koşması izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.

Yıldırım'ın 'Nazliko' diye bağırarak Ebru Şahin'in yanına koşması izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.

Gelin Gizli Bahçe setindeki o komik anları hep birlikte izleyelim:

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Bonus: Jack Sparrow görse bu tepkiyi verirdi...

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