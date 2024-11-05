Oylama İptal! Aşk-ı Memnu'nun Finalini İzleyen TBMM Milletvekillerinin O Anlarını Mutlaka Görmelisiniz
Oylama İptal! Aşk-ı Memnu'nun Finalini İzleyen TBMM Milletvekillerinin O Anlarını Mutlaka Görmelisiniz
Ay Yapım imzalı her dizi büyük bir başarı yakalıyor ancak Aşk-ı Memnu bu başarıyı başka bir boyuta taşıdı. Öyle ki finalinin yayınlandığı akşam TBMM'de bile herkes ekran başındaydı. X/Twitter'da @mmiiiimay adlı bir kullanıcının paylaştığı o anları gelin hep birlikte izleyelim.
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Ay Yapım bugüne kadar başarılı pek çok yapıma imza attı. Yaprak Dökümü ile Aşk-ı Memnu bunlardan yalnızca ikisi.
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Öyle ki ikisi de yayınlandığı dönem izlenme rekoru kırdı, finallerinin yayınlandığı akşam sokaklarda kimseler yoktu.
Hatta Aşk-ı Memnu'nun 24 Haziran 2010'da yayınlanan finalinde bırakın sokakları TBMM'de bile kimse yoktu.
Dizinin son bölümünün yayınlandığı perşembe akşamı bazı milletvekilleri Karayolları Teşkilat Yasası’nın görüşmeleri esnasında oylamaya katılmadı, arka tarafta Aşk-ı Memnu'yu izledi.
X/Twitter'da @mmiiiimay adlı bir kullanıcı, Aşk-ı Memnu'nun mecliste yarattığı ortamı bir video paylaşarak hatırlattı. Gelin o anları birlikte izleyelim:
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