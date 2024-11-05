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Oylama İptal! Aşk-ı Memnu'nun Finalini İzleyen TBMM Milletvekillerinin O Anlarını Mutlaka Görmelisiniz

Oylama İptal! Aşk-ı Memnu'nun Finalini İzleyen TBMM Milletvekillerinin O Anlarını Mutlaka Görmelisiniz

Aşk-ı Memnu yerli dizi tbmm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.11.2024 - 12:59

Ay Yapım imzalı her dizi büyük bir başarı yakalıyor ancak Aşk-ı Memnu bu başarıyı başka bir boyuta taşıdı. Öyle ki finalinin yayınlandığı akşam TBMM'de bile herkes ekran başındaydı. X/Twitter'da @mmiiiimay adlı bir kullanıcının paylaştığı o anları gelin hep birlikte izleyelim.

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Ay Yapım bugüne kadar başarılı pek çok yapıma imza attı. Yaprak Dökümü ile Aşk-ı Memnu bunlardan yalnızca ikisi.

Ay Yapım bugüne kadar başarılı pek çok yapıma imza attı. Yaprak Dökümü ile Aşk-ı Memnu bunlardan yalnızca ikisi.

Öyle ki ikisi de yayınlandığı dönem izlenme rekoru kırdı, finallerinin yayınlandığı akşam sokaklarda kimseler yoktu.

Öyle ki ikisi de yayınlandığı dönem izlenme rekoru kırdı, finallerinin yayınlandığı akşam sokaklarda kimseler yoktu.

Hatta Aşk-ı Memnu'nun 24 Haziran 2010'da yayınlanan finalinde bırakın sokakları TBMM'de bile kimse yoktu.

Hatta Aşk-ı Memnu'nun 24 Haziran 2010'da yayınlanan finalinde bırakın sokakları TBMM'de bile kimse yoktu.

Dizinin son bölümünün yayınlandığı perşembe akşamı bazı milletvekilleri Karayolları Teşkilat Yasası’nın görüşmeleri esnasında oylamaya katılmadı, arka tarafta Aşk-ı Memnu'yu izledi.

Dizinin son bölümünün yayınlandığı perşembe akşamı bazı milletvekilleri Karayolları Teşkilat Yasası’nın görüşmeleri esnasında oylamaya katılmadı, arka tarafta Aşk-ı Memnu'yu izledi.

X/Twitter'da @mmiiiimay adlı bir kullanıcı, Aşk-ı Memnu'nun mecliste yarattığı ortamı bir video paylaşarak hatırlattı. Gelin o anları birlikte izleyelim:

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