Oylama İptal! Aşk-ı Memnu'nun Finalini İzleyen TBMM Milletvekillerinin O Anlarını Mutlaka Görmelisiniz

Ay Yapım imzalı her dizi büyük bir başarı yakalıyor ancak Aşk-ı Memnu bu başarıyı başka bir boyuta taşıdı. Öyle ki finalinin yayınlandığı akşam TBMM'de bile herkes ekran başındaydı. X/Twitter'da @mmiiiimay adlı bir kullanıcının paylaştığı o anları gelin hep birlikte izleyelim.