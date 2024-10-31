Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Prens Oyuncusu Bıyıklı Sokak Kedisine Benzetilince Yorumlara Sessiz Kalamadı

Prens Oyuncusu Bıyıklı Sokak Kedisine Benzetilince Yorumlara Sessiz Kalamadı

dizi Goygoy Prens Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
31.10.2024 - 14:34

Sosyal medyada paylaşılan bir kedi, Prens dizisinde Saksonya dükü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir'e benzetildi. Demir gelen yorumlar karşısında cevap vermek zorunda kaldı. Gelin önce kediye, ardından gelen cevaba birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Prens dizisinde Saksonya dükü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir'i biliyorsunuzdur. Oynadığı karakterin ani ölümü Prens fanları arasında epey bir goygoy konusu olmuştu. Sosyal medyada ortalık "kafası kopan dük" esprilerinden geçilmemişti.

Prens dizisinde Saksonya dükü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir'i biliyorsunuzdur. Oynadığı karakterin ani ölümü Prens fanları arasında epey bir goygoy konusu olmuştu. Sosyal medyada ortalık "kafası kopan dük" esprilerinden geçilmemişti.

Tabii bu esprilerin hızla yayılmasında Kürşat Demir'in de önemli bir payı var. Demir sosyal medyada kendisi ve karakteri hakkında yapılan yorumlara öyle komik cevaplar veriyor ki biz goygoyu bitti derken bambaşka bir goygoyu meydana geliyor.

Tabii bu esprilerin hızla yayılmasında Kürşat Demir'in de önemli bir payı var. Demir sosyal medyada kendisi ve karakteri hakkında yapılan yorumlara öyle komik cevaplar veriyor ki biz goygoyu bitti derken bambaşka bir goygoyu meydana geliyor.

İşte o goygoylardan biriyle yeniden ve yeniden karşınızdayız. Her şey @sirretgiller adlı bir X/Twitter hesabının sokakta gördüğü bıyıklı bir kedinin fotoğrafını paylaşmasıyla başladı. Bıyıklı kediyi görenler kendilerine has yorumlar yaptı ama bazıları var ki konuyu Saksonya dükü Philippe'e getirdi.

İşte o goygoylardan biriyle yeniden ve yeniden karşınızdayız. Her şey @sirretgiller adlı bir X/Twitter hesabının sokakta gördüğü bıyıklı bir kedinin fotoğrafını paylaşmasıyla başladı. Bıyıklı kediyi görenler kendilerine has yorumlar yaptı ama bazıları var ki konuyu Saksonya dükü Philippe'e getirdi.
twitter.com

Pek çok sosyal medya kullanıcısı kediyi "Prens'teki dük" ve "Phillippe'e benziyor" diyerek alıntıladı. Tabii bu benzetme -aşırı benziyorlar bu arada- karşısında Kürşat Demir'den de cevap gecikmedi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı kediyi "Prens'teki dük" ve "Phillippe'e benziyor" diyerek alıntıladı. Tabii bu benzetme -aşırı benziyorlar bu arada- karşısında Kürşat Demir'den de cevap gecikmedi.

Demir gelen yorumlar karşısında o kadar bunalmış ya da tam tersi keyif almış olacak ki "Tamam kardeşim, bana benziyor evet. Bıyığımız aynı harbiden ha" diyerek benzetmelere cevap verdi.

Demir gelen yorumlar karşısında o kadar bunalmış ya da tam tersi keyif almış olacak ki "Tamam kardeşim, bana benziyor evet. Bıyığımız aynı harbiden ha" diyerek benzetmelere cevap verdi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kediyi Kürşat Demir dışında Ayhan Işık ve Boran Kuzum'a benzetenler de oldu tabii. Peki kedi sizce kime benziyor? Yorumlara buyrun...

Kediyi Kürşat Demir dışında Ayhan Işık ve Boran Kuzum'a benzetenler de oldu tabii. Peki kedi sizce kime benziyor? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın