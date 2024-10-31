Prens Oyuncusu Bıyıklı Sokak Kedisine Benzetilince Yorumlara Sessiz Kalamadı
Prens Oyuncusu Bıyıklı Sokak Kedisine Benzetilince Yorumlara Sessiz Kalamadı
Sosyal medyada paylaşılan bir kedi, Prens dizisinde Saksonya dükü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir'e benzetildi. Demir gelen yorumlar karşısında cevap vermek zorunda kaldı. Gelin önce kediye, ardından gelen cevaba birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prens dizisinde Saksonya dükü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir'i biliyorsunuzdur. Oynadığı karakterin ani ölümü Prens fanları arasında epey bir goygoy konusu olmuştu. Sosyal medyada ortalık "kafası kopan dük" esprilerinden geçilmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu esprilerin hızla yayılmasında Kürşat Demir'in de önemli bir payı var. Demir sosyal medyada kendisi ve karakteri hakkında yapılan yorumlara öyle komik cevaplar veriyor ki biz goygoyu bitti derken bambaşka bir goygoyu meydana geliyor.
İşte o goygoylardan biriyle yeniden ve yeniden karşınızdayız. Her şey @sirretgiller adlı bir X/Twitter hesabının sokakta gördüğü bıyıklı bir kedinin fotoğrafını paylaşmasıyla başladı. Bıyıklı kediyi görenler kendilerine has yorumlar yaptı ama bazıları var ki konuyu Saksonya dükü Philippe'e getirdi.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı kediyi "Prens'teki dük" ve "Phillippe'e benziyor" diyerek alıntıladı. Tabii bu benzetme -aşırı benziyorlar bu arada- karşısında Kürşat Demir'den de cevap gecikmedi.
Demir gelen yorumlar karşısında o kadar bunalmış ya da tam tersi keyif almış olacak ki "Tamam kardeşim, bana benziyor evet. Bıyığımız aynı harbiden ha" diyerek benzetmelere cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediyi Kürşat Demir dışında Ayhan Işık ve Boran Kuzum'a benzetenler de oldu tabii. Peki kedi sizce kime benziyor? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın