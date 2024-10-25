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Cevahir ile Ulvi Geliyor! 'Geniş Aile 4' Filminin Fragmanı İzleyenleri Maziden Aldı Şimdiye Götürdü

Cevahir ile Ulvi Geliyor! 'Geniş Aile 4' Filminin Fragmanı İzleyenleri Maziden Aldı Şimdiye Götürdü

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 17:48

Türk televizyonlarının sevilen karakterlerinden Cevahir ile Ulvi, Geniş Aile'nin dördüncü filmiyle ekranlara geliyor. Filmin senaristi 22 Kasım'da vizyona girecek filmden ilk fragmanı sosyal medyada paylaştı. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

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Geniş Aile dizi ve filmlerinin sevilen karakterleri olan Cevahir ile Ulvi, dördüncü filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Geniş Aile dizi ve filmlerinin sevilen karakterleri olan Cevahir ile Ulvi, dördüncü filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Film, yolları ayrılan Cevahir ile Ulvi'nin bir cinayet olayı yüzünden tekrar bir araya gelmesini ve bambaşka maceralara atılmasını konu alıyor.

Film, yolları ayrılan Cevahir ile Ulvi'nin bir cinayet olayı yüzünden tekrar bir araya gelmesini ve bambaşka maceralara atılmasını konu alıyor.

Geniş Aile'nin senaristi Cüneyt İnay geçtiğimiz aylarda 'Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi' filminin senaryo çalışmalarının başladığını duyurarak küçük çaplı bir heyecan yaratmıştı.

Geniş Aile'nin senaristi Cüneyt İnay geçtiğimiz aylarda 'Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi' filminin senaryo çalışmalarının başladığını duyurarak küçük çaplı bir heyecan yaratmıştı.

Bugün de kendisinden filmin ilk fragmanı geldi. Gelin önce 'Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi' filminin fragmanına, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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