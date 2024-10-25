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Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın Başrollerde Oynadığı 'İlk ve Son'a İlk Tepkiler Geldi!

Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı'nın Başrollerde Oynadığı 'İlk ve Son'a İlk Tepkiler Geldi!

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 11:27

BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un ikinci sezonu ilk bölümüyle ekranlara geldi. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolde oynadığı dizinin ilk bölümüne sosyal medyadan tepkiler geldi.

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2021 yılında BluTV'de yayınlanan 'İlk ve Son' dizisi ilk sezonuyla çok sevilmişti. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı karakterlerin buram buram kokan toksik ilişkisi izleyicilerin ağzından düşmemişti.

2021 yılında BluTV'de yayınlanan 'İlk ve Son' dizisi ilk sezonuyla çok sevilmişti. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı karakterlerin buram buram kokan toksik ilişkisi izleyicilerin ağzından düşmemişti.

İşte şimdi de 'İlk ve Son'un ikinci sezonuyla karşı karşıyayız. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolde olduğu sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmeye başladı.

İşte şimdi de 'İlk ve Son'un ikinci sezonuyla karşı karşıyayız. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolde olduğu sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmeye başladı.

Çok uzun bir zamandır diziyi izlemeyi bekleyenler izleyip yorumlarını sosyal medyaya bıraktı. Gelin Nilüfer'le Cihan'ın hikayesine gelen tepkilere birlikte bakalım.

Çok uzun bir zamandır diziyi izlemeyi bekleyenler izleyip yorumlarını sosyal medyaya bıraktı. Gelin Nilüfer'le Cihan'ın hikayesine gelen tepkilere birlikte bakalım.

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