3 Yıl Ara mı Olur? 'Severance' Dizisinin 2. Sezonundan İlk Fragman Nihayet Geldi
3 Yıl Ara mı Olur? 'Severance' Dizisinin 2. Sezonundan İlk Fragman Nihayet Geldi
İlk sezonuyla izleyenlerin beğenisini kazanan 'Severance' dizisinden yeni haberler var. Apple TV, 'Severance'ın ikinci sezonundan ilk fragmanı paylaştı ve yayın tarihini duyurdu. Haberi alanlar sevincini sosyal medyada paylaşmaya başladı.
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Başrolünde Adam Scott'ın rol aldığı 'Severance' dizisi 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla çok beğenilmiş ve ikinci sezon için fanları beklemeye başlamıştı.
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İzleyenlerin hikayesini ve oyunculuklarını çok sevdiği bu bilim kurgu türündeki diziden yepyeni haberler var. Geçtiğimiz saatlerde Apple TV, 'Severance'ın ikinci sezonundan ilk fragmanı paylaştı, dizinin 17 Ocak'ta yayınlanacağını duyurdu.
Dizinin hayranları ikinci sezonun gelişi hakkında sosyal medyada yorumlarını paylaşmaya başladı. 👇
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"3. sezonun çekimlerine hemen başlamaları lazım çünkü 2. sezon çok uzun sürdü"
"Gerçekten hazırım, 1. sezon müthişti" 👇
"Sonunda! Çok heyecanlıyım! Umarım 3. sezon olursa bir üç yıl daha sürmez" 👇
"Fragmanı izlerken..." 👇
"1. sezonu izlememiş olan herkes İZLEMELİ. Tartışmasız Apple TV'nin çıkardığı en iyi şey" 👇
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Lumon'da işler biraz değişiyor sanki... Siz 'Severance'ın ilk sezonunu izlediniz mi? İkinci sezon hakkında beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...
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