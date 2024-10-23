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Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman 'Babygirl' Filmindeki Sevişme Sahnesine Dair Bir İtirafta Bulundu

Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman 'Babygirl' Filmindeki Sevişme Sahnesine Dair Bir İtirafta Bulundu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 16:13

A24 yapımı 'Babygirl' filminde başrolde oynayan Nicole Kidman verdiği bir röportajda sevişme sahneleri hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman şu sıralar erotik gerilim türündeki 'Babygirl' filmiyle adından sıkça söz ettiriyor. 57 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki Harris Dickinson ile canlandırdığı sevişme sahneleri hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman şu sıralar erotik gerilim türündeki 'Babygirl' filmiyle adından sıkça söz ettiriyor. 57 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki Harris Dickinson ile canlandırdığı sevişme sahneleri hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

The Sun'a konuşan Nicole Kidman yaptığı samimi açıklamada,

The Sun'a konuşan Nicole Kidman yaptığı samimi açıklamada,

'Sevişme sahnelerini çekerken çok zorlandım. Hatta daha fazla orgazm olmamak için çekimlere ara vermek zorunda bile kaldım. Bu sahnelerde muazzam derecede ortak paylaşım ve güven vardı ama hayal kırıklığı da vardı. Bazen kimse bana dokunmasın, yakınıma gelmesin istedim' dedi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz ağustos ayında Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen ilk gösterimde performansıyla eleştirmenlerin beğenisini toplamıştı. Eleştirmenler 'Babygirl'ün onun şimdiye kadar en müstehcen filmi olduğu noktasında bir araya gelmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz ağustos ayında Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen ilk gösterimde performansıyla eleştirmenlerin beğenisini toplamıştı. Eleştirmenler 'Babygirl'ün onun şimdiye kadar en müstehcen filmi olduğu noktasında bir araya gelmişti.

Film, stajyeri Samuel ile tutkulu bir ilişkiye girdiğinde kariyerini ve inşa ettiği her şeyi riske atan CEO Romy'yi konu alıyor. Filmde Romy'yi canlandıran Kidman'a Harris Dickinson ve Antonia Banderas eşlik ediyor.

Film, stajyeri Samuel ile tutkulu bir ilişkiye girdiğinde kariyerini ve inşa ettiği her şeyi riske atan CEO Romy'yi konu alıyor. Filmde Romy'yi canlandıran Kidman'a Harris Dickinson ve Antonia Banderas eşlik ediyor.

Antonia Banderas ise Rommy'nin sadık kocası Jacob olarak karşımıza çıkıyor. Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Babygirl' filmi 25 Aralık'ta vizyona girecek. A24 yapımı film daha şimdiden merak uyandırıcı. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Antonia Banderas ise Rommy'nin sadık kocası Jacob olarak karşımıza çıkıyor. Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Babygirl' filmi 25 Aralık'ta vizyona girecek. A24 yapımı film daha şimdiden merak uyandırıcı. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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