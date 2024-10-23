Dünyaca Ünlü Oyuncu Nicole Kidman 'Babygirl' Filmindeki Sevişme Sahnesine Dair Bir İtirafta Bulundu

'Sevişme sahnelerini çekerken çok zorlandım. Hatta daha fazla orgazm olmamak için çekimlere ara vermek zorunda bile kaldım. Bu sahnelerde muazzam derecede ortak paylaşım ve güven vardı ama hayal kırıklığı da vardı. Bazen kimse bana dokunmasın, yakınıma gelmesin istedim' dedi.