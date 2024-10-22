İlkini Solladı: İzleyenlerin Psikolojisini Altüst Eden 'Smile 2' Filmini Herkes Çok Beğendi!
İlkini Solladı: İzleyenlerin Psikolojisini Altüst Eden 'Smile 2' Filmini Herkes Çok Beğendi!
2024 yılının merakla beklenen korku filmlerinden biri olan Gülümse 2 (Smile 2) vizyona girdi. Film sinema eleştirmenleri ve izleyenler tarafından çok beğenildi. İlk filmi aştığı dile getirildi. Peki izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin tepkilere birlikte bakalım.
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Başrolünde Kyle Gallner ve Naomi Scott'ın oynadığı, yönetmen koltuğunda ise Parker Finn'in oturduğu Gülümse 2 (Smile 2) geçtiğimiz hafta dünya çapında vizyona girdi.
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2022 yapımı Gülümse (Smile) filminin devamı niteliğinde olan film ilk haftasında 23 milyon dolar hasılat elde etti, ABD sinemalarında zirveye oturdu.
Psikolojik korku türündeki Smile 2, dünya turuna çıkmaya hazırlanan pop müzik sanatçısı Skye Riley’in hikayesini konu alıyor. Şöhretin ve açıklanamayan doğaüstü olayların baskısı altında kalan Skye geçmişiyle yüzleşiyor.
Sinema eleştirmenleri film için olumlu eleştiriler yaptı. Yönetmenin ilk filmi tekrarlamak yerine korku çıtasını yukarı çıkarması beğenildi. Naomi Scott'ın oyunculuğu ise çok sevildi.
Peki Smile 2'yi izleyenler film hakkında sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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Pek çok izleyen "Psikolojim sarsıldı, çok kanlıydı" gibi yorumlar yapmış. Peki siz Smile 2 filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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