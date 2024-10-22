İlkini Solladı: İzleyenlerin Psikolojisini Altüst Eden 'Smile 2' Filmini Herkes Çok Beğendi!

2024 yılının merakla beklenen korku filmlerinden biri olan Gülümse 2 (Smile 2) vizyona girdi. Film sinema eleştirmenleri ve izleyenler tarafından çok beğenildi. İlk filmi aştığı dile getirildi. Peki izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin tepkilere birlikte bakalım.