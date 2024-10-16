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Hepsine Hükmedecek Tek Bir Makas! Adı 'Sauron' Olan Bir Kuaföre Gelen Yorumlar Hepinize Kahkaha Attıracak

Hepsine Hükmedecek Tek Bir Makas! Adı 'Sauron' Olan Bir Kuaföre Gelen Yorumlar Hepinize Kahkaha Attıracak

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 14:33

Sosyal medya aleminde Yüzüklerin Efendisi paylaşımları hiç bitmez. Özellikle mizahi olanlar... X/Twitter'da @lotrdivani adlı hesabın paylaşımı da onlardan nasibini aldı desek yeridir. Gelin önce paylaşıma, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

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Yüzüklerin Efendisi serisinin en çok konuşulan karakteri hiç kuşkusuz Sauron'dur. Esas amacı Orta Dünya'daki tüm halkları kontrol etmek ve kendi karanlık yönetimini kurmak olan Sauron, filmlerden tutun da LOTR dizilerine kadar konuşulur, tartışılır, goygoyu yapılır.

Yüzüklerin Efendisi serisinin en çok konuşulan karakteri hiç kuşkusuz Sauron'dur. Esas amacı Orta Dünya'daki tüm halkları kontrol etmek ve kendi karanlık yönetimini kurmak olan Sauron, filmlerden tutun da LOTR dizilerine kadar konuşulur, tartışılır, goygoyu yapılır.

İşte yine Yüzüklerin Efendisi hayranlarını çok güldürecek o goygoylardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @lotrdivani adlı bir hesap, adı 'Sauron' olan bir kuaförün fotoğrafını paylaştı.

İşte yine Yüzüklerin Efendisi hayranlarını çok güldürecek o goygoylardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @lotrdivani adlı bir hesap, adı 'Sauron' olan bir kuaförün fotoğrafını paylaştı.
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Sauron isimli dükkan görenlerin mizahi yorumlarından nasibini aldı. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

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