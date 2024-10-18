Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Başrolde Oynadığı 'Mavi Mağara' Filmine İlk Tepkiler Geldi!

Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Başrolde Oynadığı 'Mavi Mağara' Filmine İlk Tepkiler Geldi!

Kerem Bursin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 16:06

Başrollerinde Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın oynadığı 'Mavi Mağara' bugün gösterime girdi. Filmi izleyenler ilk tepkilerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Gelin ilk tepkilere hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın rol aldığı 'Mavi Mağara' filmi bugün (18 Ekim) Prime Video'da gösterime girdi.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın rol aldığı 'Mavi Mağara' filmi bugün (18 Ekim) Prime Video'da gösterime girdi.

Özellikle Bürsin ve Özkan hayranlarının aylardır beklediği film yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. İzleyiciler 'Mavi Mağara'yı yorumlamak için sosyal medyaya akın etti.

Özellikle Bürsin ve Özkan hayranlarının aylardır beklediği film yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. İzleyiciler 'Mavi Mağara'yı yorumlamak için sosyal medyaya akın etti.

Gelin o yorumlara birlikte bakalım:

Gelin o yorumlara birlikte bakalım:

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ikiliye Okan Yalabık, Yüsra Geyik ve Taner Birsel gibi oyuncular eşlik ediyor.

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ikiliye Okan Yalabık, Yüsra Geyik ve Taner Birsel gibi oyuncular eşlik ediyor.

Film, deniz piyadesi Cem ile karısı Alara'nın Mavi Mağara gezisine çıkmasını, ikilinin romantik ve tutku dolu aşk hikayesini ekranlara taşıyor. Tabii bu hikayede hüzün de eksik olmuyor.

Film, deniz piyadesi Cem ile karısı Alara'nın Mavi Mağara gezisine çıkmasını, ikilinin romantik ve tutku dolu aşk hikayesini ekranlara taşıyor. Tabii bu hikayede hüzün de eksik olmuyor.

Siz 'Mavi Mağara' filmini izlediniz mi? İkilinin performansını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...

Siz 'Mavi Mağara' filmini izlediniz mi? İkilinin performansını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın