Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Başrolde Oynadığı 'Mavi Mağara' Filmine İlk Tepkiler Geldi!
Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Başrolde Oynadığı 'Mavi Mağara' Filmine İlk Tepkiler Geldi!
Başrollerinde Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın oynadığı 'Mavi Mağara' bugün gösterime girdi. Filmi izleyenler ilk tepkilerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Gelin ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın rol aldığı 'Mavi Mağara' filmi bugün (18 Ekim) Prime Video'da gösterime girdi.
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Özellikle Bürsin ve Özkan hayranlarının aylardır beklediği film yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. İzleyiciler 'Mavi Mağara'yı yorumlamak için sosyal medyaya akın etti.
Gelin o yorumlara birlikte bakalım:
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Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ikiliye Okan Yalabık, Yüsra Geyik ve Taner Birsel gibi oyuncular eşlik ediyor.
Film, deniz piyadesi Cem ile karısı Alara'nın Mavi Mağara gezisine çıkmasını, ikilinin romantik ve tutku dolu aşk hikayesini ekranlara taşıyor. Tabii bu hikayede hüzün de eksik olmuyor.
Siz 'Mavi Mağara' filmini izlediniz mi? İkilinin performansını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...
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